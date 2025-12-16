В поле на Кировоградщине нашли обломки ракеты Х-101 с осколочно-фугасной боевой частью. Фото

В Кировоградской области обнаружили обломки крылатой ракеты Х-101 с осколочно-фугасной боевой частью, которую россияне применили во время очередного массированного ракетного удара по территории Украины. Части боеприпаса упали на окраине одного из населенных пунктов региона.

Их обнаружили специалисты взрывотехнической службы полиции области. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Отмечается, что боевая часть ракеты массой около 400 килограммов не сдетонировала, поэтому взрывотехники уничтожили ее путем контролируемого подрыва с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В полиции напомнили украинцам, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов категорически запрещено приближаться к ним, касаться или перемещать.

"О находке немедленно сообщите по телефонам 102 или 101", – призвали в Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в поле возле села Исайки Богуславской громады на Киевщине нашли обломки российской крылатой ракеты Х-101, при этом боевая часть осталась неповрежденной. Опасный боеприпас обнаружили местные жители, после чего на место выехали взрывотехники ГСЧС.

Специалисты изъяли взрывоопасный предмет и обезвредили его в установленном порядке, предотвратив возможные последствия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!