У врага минус 1,2 млрд долларов: Силы спецопераций поразили российский ЗРК С-400 'Триумф' в Калужской области

Воины Сил специальных операций уничтожили очередной российский ЗРК С-400 "Триумф". Поражение пусковой установки и радиолокационной станции было осуществлено на территории Калужской области.

Об этом сообщили в ССО. Атака относительно недорогих дронов стоила агрессору потери техники стоимостью 1,2 млрд долларов.

Что известно

Как стало известно, чуть больше двух недель назад Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 "Триумф".

"В ночь на 5 сентября группа ССО ВС Украины проводила специальную разведку, в ходе которой обнаружила комплекс ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области. После получения визуального подтверждения объекта операторами были переданы данные для нанесения огневого поражения", – указано в сообщении.

Откладывать в долгий ящик удар на уничтожение спецназовцы не стали.

"В результате успешных действий ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", – сообщили в ССО.

КПД этой дроновой атаки украинских воинов зашкаливает: по данным из открытых источников, стоимость такого комплекса составляет около 1,2 миллиарда долларов.

Что известно о российском ЗРК С-400 "Триумф"

Комплекс С-400 является новейшим российским зенитным ракетным комплексом большого и среднего радиуса действия. На вооружение армии РФ он был принят в 2007 году.

Разработчики заявляли, что этот ЗРК создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения – самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других. Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.

С-400 "Триумф" способен обнаруживать цель на расстоянии до 600 км и высоте до 30 км и может одновременно сопровождать до 300 объектов. Заявлена способность С-400 сбивать цели, движущиеся со скоростью до 4 800 м/с.

В состав комплекса входят средства управления 30K6E (пункт боевого управления 55К6Е на базе "Урал-5323" и радиолокационный комплекс обнаружения 91Н6E), до шести зенитных ракетных комплексов 98Ж6Е (каждый состоит из многофункциональной РЛС 92Н6Е и до 12 пусковых установок 5П85ТЕ2/5П85СЕ2 с 4 зенитными крылатыми ракетами на каждой ПУ), а также комплекс средств технического обеспечения системы 30Ц6Е.

ЗРК С-400 Россия использовала в Сирии, не обошлась без них и российско-украинская война.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину свои "Триумфы" россияне использовали по прямому назначению, как средства противовоздушной и противоракетной обороны, также с их помощью оккупанты наносили удары по наземным объектам – прежде всего по украинской гражданской и критической инфраструктуре.

Также с помощью С-400 россияне пытаются прикрыть от украинских ударов свои военные объекты во временно оккупированном Крыму, получается это у них с переменным успехом.

Российская пропаганда и представители власти РФ неоднократно называли С-400 лучшей системой, не имеющей аналогов в мире, об этом заявлял и лично диктатор Владимир Путин. Этот ЗРК подавался россиянами как неуничтожимое оружие. Однако украинцы среди множества других опровергли и этот миф.

Так, 5 августа 2022 года украинская армия впервые в мире уничтожила многофункциональный радар управления огнем 92Н2Е, элемент российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф", что вынуждены были признать в РФ. А в середине мая 2023 года был уничтожен российский пункт боевого управления 55К6Е из состава ЗРК С-400 в Херсонской области. Это был первый известный случай уничтожения этого типа техники.

И этими случаями сокрушительные удары по С-400, уничтожающие российский "триумф" и в прямом, и в переносном смысле, не ограничились.

