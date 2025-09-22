Впервые в истории: воины ГУР сожгли два вражеских самолета-амфибии Бе-12 'Чайка' в Крыму. Видео

Украинские воины впервые в истории сожгли два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка": до них это не удавалось никому в мире. Поражение было осуществлено во временно оккупированном Россией Крыму.

Также поражен многоцелевой вертолет Ми-8. Подробности операции, проведенной воинами подразделения "Призраки", рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Что известно

Эффективная операция с уникальными достижениями состоялась накануне, 21 сентября.

"21 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение Бе-12 в истории", – отметили в ГУР.

В военной разведке Украины объяснили: российские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка" оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подводными лодками. Однако от поражения это их не спасло.

"Вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым "Призраки" ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8. Вооруженная борьба продолжается!" – заверили в ГУР, опубликовав кадры уникальной операции.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 21 сентября, в ГУР рассказали, что спецподразделение ГУР уничтожило в Крыму три российских вертолета Ми-8 и РЛС "Небо-У".

Также накануне Силы обороны отминусовали еще 960 оккупантов, враг потерял танк, боевую бронированную машину, 47 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 403 беспилотных летательных аппарата и 118 единиц автомобильной техники оккупантов.

