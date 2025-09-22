Силы обороны отминусовали еще 960 оккупантов и три вертолета за сутки: Генштаб обновил данные по потерям РФ

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 960 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 102 тыс. 570 человек.

Ликвидировано также вражескую технику и вооружение. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 21 сентября, украинские воины уничтожили один российский танк (всего уничтожено 11 194), одну боевую бронированную машину (23 282), 47 артиллерийских систем (32 999) и одну РСЗО (1 493).

Уничтожено сразу три российских вертолета, общие потери этой техники в армии РФ достигли 344 единиц.

Потерял враг также 403 БПЛА оперативно-тактического уровня (62 001) и 111 единиц автомобильной техники (62 363).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 1218 средств ПВО, 422 самолета, 28 кораблей, одну подводную лодку, а также 3747 крылатых ракет и 3 969 единиц спецтехники.

