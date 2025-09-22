УкраїнськаУКР
Бригада "Азов" сорвала попытку наступления оккупантов под Константиновкой. Видео

Анна Павлова
War
2 минуты
258
Украинские военные продолжают проводить успешные операции в Донецкой области. На этот раз они показали уничтожение вражеской техники на Константиновском направлении.

Защитники заметили танк и 2 БМП оккупантов, которые ехали на штурм позиций защитников в районе Яблоновки. Видео удачной операции опубликовали бойцы 12-й бригады "Азов".

"Вражескую атаку нейтрализовали FPV-дроны и другие огневые средства и смежных подразделений. Танк и БМП были уничтожены, еще одна боевая машина повреждена. Личный состав врага был ликвидирован", – говорится в подписи к видео.

Военные отмечают, что оккупанты пытаются давить на всех участках под Константиновкой, чтобы прорвать линию обороны, которую держат азовцы.

"За каждую атаку россияне платят высокую цену, как в технике и вооружении, так и в потерях личного состава", – резюмировали удачную операцию военные.

Ранее сообщалось, что украинские военные отличились очередным уничтожением важной для россиян военной техники. С помощью сбросов с БПЛА они сожгли инженерную машину разграждения 3-й модификации ИМР-3М.

Напомним, украинским бойцам удалось уничтожить два вражеских беспилотника "Ланцет". Успешная работа была проведена на Северском направлении. Российские беспилотники поразили FPV-дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы группировки Сил беспилотных систем уничтожили новейший танк в арсенале российских войск – Т-90М "Прорыв". Стоимость сожженной бронемашины составляет 4,5 млн долларов. Важная цель была поражена на одном из ключевых направлений фронта.

