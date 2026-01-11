'Новейшая' российская ракета 'Орешник' базируется на устаревших технологиях – CNN

Российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник"/"Кедр" хоть и является новым оружием, но опирается на технологии времен холодной войны. Общая производительность неядерного варианта этой БРСД вызывает вопросы.

Об этом говорится в опубликованном 11 января расследовании CNN. Оно базируется на результатах анализа, проведенного Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.

Что внутри "Орешника"?

Эксперты из украинского КНИИСЭ работали с деталями, изъятыми из ракеты, которая атаковала Днепр 21 ноября 2024 года. Оказалось, что это оружие базируется на устаревших технологиях, включая вакуумные лампы советской эпохи и механические гироскопы.

"Юрий Гагарин летал с таким же гироскопом", – отметил один из специалистов, имея в виду инерциальную навигационную систему, найденную среди обломков "Орешника".

Кроме этого, платы управления показывают наличие электронных трубок в стеклянном корпусе, вероятно, критронов или высокочастотных резонаторов. Это доказывает то, что архитектура БРСД не является полностью цифровой, в ее основе – технологии, перепрофилированные из более старых программ.

Некоторые компоненты имели производственные маркировки 2018 года (возможно, они предназначались не непосредственно для "Орешника", а для предыдущих проектов).

Полезную нагрузку ракеты должен разворачивать специальный механизм. Устройство предназначено для выпуска шести суббоеприпасов, каждый из которых далее распадается на меньшие кинетические снаряды.

Однако аналитики отметили, что удар по окраине Львова 9 января 2026 года продемонстрировал функциональные сбои: только четыре кассеты суббоеприпасов и два изолированных элемента достигли земли, с широким рассеиванием, что свидетельствует о низкой точности или частичном распаде во время возвращения в атмосферу.

По данным CNN, скорость "Орешника" может превысить 11 Махов на конечной фазе, поэтому система наведения и сохранение структурной целостности ракеты крайне важны.

В неядерном варианте боеголовка этой БРСД базируется исключительно на кинетической энергии и массе, а не на взрывчатке.

Что предшествовало

Впервые Россия применила "Орешник" в реальных боевых условиях, ударив по Днепру. БРСД выпустили из Астраханской области (а именно из полигона "Капустин Яр") 21 ноября 2024-го.

8 января 2026 года в 23:47 враг снова использовал это оружие. Баллистический ракетный удар пришелся по объектам инфраструктуры во Львове. Цель двигалась со скоростью около 13 тысяч км/час, сообщали Воздушные силы ВС Украины.

В сети продолжают выдвигать разные версии касательно того, какую именно цель пытались поразить россияне. По данным OSINT-аналитиков, агрессор пытался попасть в авиаремонтный завод.

В СБУ показали фотографии фрагментов "Орешника", найденных на месте обстрела.

В минобороны РФ цинично заявили, что "Орешник" был якобы "местью" Украине за вымышленную атаку на резиденцию диктатора Владимира Путина.

