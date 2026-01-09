В России подтвердили запуск по Украине 'Орешника' и назвали удар ответом на 'атаку на резиденцию Путина'

Россия в ночь на 9 января совершила массированную комбинированную атаку на Украину, основной удар пришелся на столицу страны – город Киев. Очередной террор гражданского населения, удары по жилым домам и объектам энергетики, в Москве сразу же поспешили "оправдать".

Убийства мирных жителей столицы и разрушения обычных многоэтажек в представлении оккупантов являются "ответом на террористическую атаку Киева по резиденции Путина", сам факт которой не опроверг до сих пор разве что ленивый. Заявление об "ответке" сделали в министерстве обороны РФ, там также заявили, что запускали по Украине "Орешник".

В РФ удары по жилым домам назвали "ответом" на фейковую "атаку по резиденции Путина"

В России похвастались очередными ударами по Киеву, нанесенными в ночь на 9 января. Не забыли там и про любимую "игрушку" российского диктатора Владимира Путина – "аналоговнетную" ракету "Орешник". Ее вместе с другими ракетами и сотнями ударных дронов "в ответ" на выдуманный удар по резиденции Путина оккупанты использовали, чтобы разрушить жилые дома и энергоинфраструктуру в столице Украины.

"Сегодня ночью в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года, вооруженными силами России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины", – похвастались в государстве-агрессоре.

В "критически важных" многоэтажках в нескольких районах столицы, а также в поврежденных социальных объектах, по версии МО РФ, производили дроны, которыми "атаковали" резиденцию Путина в фантазиях самого диктатора и его окружения.

"Цели удара достигнуты. Поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, которые использовались в ходе террористической атаки, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины", – заявили в РФ.

Там также в очередной раз засвидетельствовали безудержное стремление Кремля к миру, заявив, что продолжат терроризировать украинцев, когда только вздумается Москве.

"Любые террористические действия со стороны преступного украинского режима и впредь не останутся без ответа", – подчеркнули в так называемом "оборонительном ведомстве" РФ, повторив лживую "мантру" о якобы существовании в Украине отдельных энергообъектов, "заточенных" именно под работу ВПК. Так, почему-то решили террористы в Москве, с них "снимается" ответственность за военное преступление – попытки в морозы оставить гражданское население Украины без отопления и света.

Новость дополняется.