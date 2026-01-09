Россия массированно атаковала Украину почти тремя сотнями ракет и дронов: силы ПВО обезвредили 244 цели

В ночь на 9 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 278 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 244 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций, особенно упорно россияне пытались атаковать Киев и пристоличную область. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Новость дополняется

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ночь на 9 января Россия устроила масштабную атаку на Украину.

В Киеве зафиксированы разрушения и пожары в нескольких районах, есть погибшие (в частности, медик) и много пострадавших. Во Львове же враг нанес удар по критической инфраструктуре.

