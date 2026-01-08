Россия массированно атакует Украину: в Киеве дроны упали на дома, есть пострадавшая. Во Львове – удар по критической инфраструктуре

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия осуществляет массированную атаку по территории Украины ударными беспилотниками типа"Шахед". Воздушные цели фиксировались сразу в нескольких регионах, в частности на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Харьковщине и Полтавщине. Атака продолжается в темное время суток, а дроны движутся по разным маршрутам, меняя направления.

Информацию о движении вражеских беспилотников обнародовали Воздушные Силы ВСУ и официальный Telegram-канал Киевской областной военной администрации. Данные поступают в режиме реального времени с уточнением направлений полета БпЛА. В столице и области работали силы противовоздушной обороны, жителей призвали находиться в укрытиях.

Атака на столицу

По состоянию на 23:40. Городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил работу ПВО в столице. Он подчеркнул:"В Киеве работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях".

Во время атаки в Киеве взрывы были слышны в разных районах города, но официальные службы призвали не распространять непроверенную информацию. Сообщения о работе ПВО появляются в мониторинговых пабликах с интервалами, свидетельствующими о волнообразном характере атаки.

Позже Кличко сообщил, что в Дарницком районе БПЛА упал во дворе жилого дома.

"Частично поврежден магазин рядом с домом. Пожара и пострадавших нет. Также один БпЛА сейчас над центром города", – сообщает мэр города.

Сейчас основная волна атак вражеских ударных беспилотников направлена на Киевскую область и столицу.

По состоянию на 00:10. Виталий Кличко сообщил, что в Днепровском районе в результате падения обломков БпЛА возникло возгорание в нежилом здании. В Печерском районе возгорание в жилом доме. Также по другому адресу на Печерске горят машины во дворе жилого дома.

"Сильные взрывы на Оболони. Атака на столицу продолжается. Не покидайте укрытий! Экстренные службы направляются на места", - подчеркнул Кличко.

Сообщается, что в Печерском районе Киева, где ранее упали обломки БпЛА на 9-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение фасада дома. Возгораний нет. Пострадавших пока не обнаружили. Спасатели продолжают работать.

В Деснянском районе Киева вражеский БПЛА упал на крышу многоэтажки, в том же районе по другому адресу, в результате атаки, поврежден жилой дом на уровне первых двух этажей.

По состоянию на 00:37 в Днепровском районе столицы части БпЛА повредили многоэтажку, произошло возгорание в одной из квартир, сообщает Тимур Ткаченко.

В результате вражеского обстрела зафиксировано повреждение 5-этажного жилого дома в Деснянском районе. Предварительно – без пострадавших.

По состоянию на 00:51 поступила информация об одном пострадавшем лице в Днепровском районе. Детали уточняются.

Тимур Ткаченко подтверждает падение воздушной цели во дворе жилого дома в Днепровском районе. Предварительно – без повреждений. На еще одной локации в районе – повреждения крыши 3-этажного дома.

Враг атакует Киевскую область

Председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник подтвердил, что враг также массированно атакует Киевскую область ударными дронами. В регионе активно работают силы ПВО.

"Прошу жителей области сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах до полного отбоя воздушной тревоги и исчезновения угрозы. Ваша безопасность – самое важное. Сейчас фиксируются последствия вражеской атаки в двух районах области", – сообщает Калашник.

В Вышгородском районе зафиксировано повреждение частного жилого дома и складских помещений. В Обуховском районе поврежден частный дом. К счастью, без пострадавших.

Взрывы во Львове

"Во Львове слышны взрывы! Все в укрытие!" – подчеркнул мэр города Андрей Садовый.

"Во Львове прогремели взрывы без тревоги, есть предположение о "Орешнике", – сообщает корреспондент OBOZ.UA. Напомним, что ранее были сообщения о вылете "Орешника" из Капустиного Яра, РФ.

"После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. Сейчас выясняем, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе. Работаем со всеми службами. Оперативно будем информировать о ситуации в городе." – сообщает на своем канале Садовый.

По предварительной информации, Орешником хотели ударить по Стрыйскому газовому месторождению и газохранилищу на Львовщине.

"На Львовщине атаке подвергся объект критической инфраструктуры. Больше информации – позже. Пожалуйста, до отбоя оставайтесь в укрытиях", – сообщил официальный телеграмм-канал председателя Львовской областной военной (государственной) администрации Максима Козицкого.

Маршруты дронов

По состоянию на 23:55 беспилотники фиксировались на Сумщине: мимо Бурынь, Терны и Дубовязовки с западным направлением движения.

В Черниговской области БпЛА пролетали мимо Коропа, Борзны, Ични и Бобровицы, двигаясь в направлении Киевщины.

На Киевщине дроны летели на или мимо Бровары, Березань, Вышгород и Великую Дымерку в западном направлении, а также в сторону Кагарлыка в северном направлении. В Харьковской области БпЛА заметили вблизи Балаклеи и Барвенково с западным курсом.

На Полтавщине вражеские дроны находились на юге области и двигались в северо-западном направлении. Важнейшим оставался вопрос безопасности гражданского населения, поэтому людей призвали не игнорировать сигналы тревоги.

По состоянию 00:52 воздушные Силы ВС Украины сообщают о движении вражеских БПЛА

Киевская область:

- несколько групп БпЛА в направлении столицы с востока, юго-востока и юга,

- группы БпЛА в направлении на/против Белой Церкви с юго-востока;

Черниговская область: БпЛА мимо Прилук, Ични, Бобровицы курсом на Киевщину;

Сумщина: БпЛА мимо Бурынь и Терны в западном направлении;

Кировоградщина:

- БпЛА мимо Звенигородки на западе северным курсом (вектор - Киевщина г.Белая Церковь),

- БпЛА в направлении на/поз Шполу с юга.

Черкасская область: БпЛА мимо Золотоноши, Канев курсом на Киевщину;

Полтавщина: БпЛА мимо Кременчуга, Глобино на западе, Оржица на востоке северо-западным курсом;

Днепропетровщина: БпЛА на северо-востоке области, курс - северо-западный.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как российские оккупанты 8 января нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, применив две баллистические ракеты типа "Искандер". Атака была направлена по многоквартирным жилым домам города, информация об этом появилась вечером. По предварительным данным, в результате обстрела есть много раненых, среди них дети и пенсионеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!