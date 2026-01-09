Во Львове прогремели мощные взрывы: есть версия, что Россия запустила 'Орешник'

В ночь на 9 января во Львове во время воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. Они были настолько сильными, что их слышали в соседних областях. Есть версия, что российские террористы ударили по Львовщине "Орешником".

О взрывах сообщил мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, сейчас выясняют обстоятельства происшествия, а также информацию о возможных попаданиях.

"После объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов. Сейчас выясняем, что именно произошло, были ли это прилеты и в каком районе. Работаем со всеми службами. Оперативно будем информировать о ситуации в городе", – написал Садовый в Telegram.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий добавил, что на Львовщине атаке подвергся объект критической инфраструктуры.

"Больше информации – позже. Пожалуйста, до отбоя оставайтесь в укрытиях", – подчеркнул Козицкий.

Мониторинговые чаты предполагают, что удар по Львову мог быть нанесен "Орешником". Отмечается, что было слышно шесть взрывов – именно столько имеет "Кедр/Орешник".

Также в местных пабликах писали, что по предварительной информации "Орешником" якобы хотели ударить по Стрыйскому газовому месторождению и газохранилищу на Львовщине.

Однако версия о Стрые не подтвердилась. Об этом, в частности, написал Telegram-канал "Николаевский Ванек". Автор канала отметил, что удар пришелся по Львову без БЧ.

А в местных канал сообщили, что на территории Львовщины выпали 36 пустых боеголовок выпали из вероятного "Орешника".

Официально же пока не подтверждено, что по территории Львовщины был нанесен удар "Орешником". Информацию об этом предоставят военные, подчеркнул городской голова Андрей Садовый.

"Уточнение относительно обстрелов. был ли это "Орешник" – пока не известно. Информацию предоставят военные. Есть прилет по объекту критической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали", – сообщил мэр Львова.

В то же время мониторинговые каналы опубликовали кадры удара по Львовской области.

"Действительно удар по Львовщине нанесен ракетой "Кедр". По аналогии с Днепром боевые части были или пустые, или наполнены бетоном/металлом для создания большей кинетической энергии", – пишет канал monitoring.