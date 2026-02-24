Украина в трагической ситуации, но война может закончиться из-за системного коллапса. Интервью с Мельником

Сейчас война в Украине де-факто превратилась в войну на истощение и оказалась в тупике. Обстановка на поле боя стала устойчивым позиционным противостоянием. Трагическая ситуация, в которой оказалась наша страна, заключается в том, что Украина попала в зависимость от команды президента США, которая является профессионально непригодной с точки зрения разрешения подобных конфликтов, но одновременно имеет существенные рычаги влияния на нас.

Спецпосланник США Стив Уиткофф анонсировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина, но целесообразна ли она? Два президента уже встречались, но впоследствии Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину.

Как на самом деле может закончиться война? Наиболее вероятный сценарий – системный коллапс одной из сторон, желательно страны-агрессора России, который предусматривает коллапс экономики и внутриполитической ситуации. В таком случае вопрос завершения войны будет решен очень быстро, ведь оккупационные войска будут лишены необходимого управления и обеспечения.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Считаете ли вы, что объективно сегодня вопрос завершения войны в Украине зашел в тупик? Или все же вы не согласны с такими выводами?

– Скорее согласен. Потому что сейчас нет возможности решения вопроса на поле боя. Война приобрела устойчивый характер позиционного противостояния. Если абстрагироваться и взглянуть на ситуацию как внешние обозреватели, то это касается как российской, так и, к сожалению, украинской стороны.

Это война на истощение, которая также не исключает, что в определенный момент одна сторона истощится больше и быстрее. И тогда она может перейти в опасную для нас фазу, когда противник получает значительное преимущество и способность делать прорывы фронта и наступательные действия оперативно-стратегического масштаба. Но сейчас на театре военных действий существует позиционное противостояние, и нельзя каким-то образом прогнозировать, приведет ли оно к завершению войны победой одной из сторон.

Что произошло на политико-дипломатическом фронте? Больше года назад Трамп активно вступил на эту стезю миротворчества. Это достаточное время для того, чтобы оценить эффективность таких действий и перспективы.

– Если оценивать реальные сдвиги благодаря участию в мирном процессе США, то их действительно фактически нет. В то же время медийное пространство США полно оптимизма, там делают оптимистические заявления о прогрессе каждый раз после очередного раунда переговоров. Стив Уиткофф заявил, что встреча президента Зеленского и Путина может состояться в течение нескольких недель, а также заверил, что США рассчитывают на сближение позиций сторон в ближайшее время. Как вы думаете, на чем базируется такой оптимизм? Действительно ли можно надеяться на то, что, во-первых, такая встреча действительно состоится и, во-вторых, там могут быть какие-то позитивные сдвиги?

– Давайте по порядку. Сегодняшняя администрация Дональда Трампа является одновременно частью решения и частью проблем. Причем этот баланс между тем, когда она является частью решения, а когда частью проблем, меняется с периодичностью если не несколько недель, то несколько месяцев. Сегодня Трамп совершает правильные шаги, делая правильные заявления и принимая какие-то решения, которые могут способствовать принуждению России к прекращению агрессии. Но буквально на следующий день он возвращается к той же риторике и принуждению Украины де-факто к капитуляции. Это если говорить о верхушке, о Дональде Трампе как ключевой фигуре, как ключевом миротворце, как он сам себя любит называть.

Далее идут те, кто действуют от имени Трампа. И это не только мои оценки, а то, о чем практически единогласно говорят и международные, и наши эксперты. Мы имеем тот случай, тот парадокс, когда Трамп уполномочил действовать от своего имени людей, которые абсолютно профессионально непригодны к такой работе.

Хочу напомнить, что если его зять Кушнер был задействован во время первого срока Трампа, то Стив Уиткофф стал известен широкой публике только с приходом Трампа во второй раз в Белый дом. Его дипломатический опыт начался в ноябре 2024 года. Казалось бы, за это время человек мог бы набраться какого-то опыта, возможно, где-то почерпнуть базовые знания о дипломатии, о том, как урегулируются конфликты.

Но пока он демонстрирует абсолютную некомпетентность, дилетантство, поэтому все его заявления следует рассматривать именно через призму некомпетентности и дилетантства. Просто в качестве иллюстрации: если вы встретите эксперта, который может с таким уровнем компетентности комментировать подробности конфликтов, происходящих в двух точках земного шара, то это либо уникальный эксперт, либо он дилетант. Потому что каждый конфликт является абсолютно специфическим.

Стив Уиткофф одновременно работает над урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и уполномочен заниматься разрешением российско-украинской войны. Я тоже из тех, кто не достаточно подробно разбирается в конфликте на Ближнем Востоке, несмотря на то, что постоянно за этим слежу. Но если мы говорим о российско-украинской войне, то Уиткофф то ли не пытается, то ли не способен вникнуть в причины этого конфликта, понять, какие движущие силы толкнули Путина к вторжению и сейчас побуждают его к затягиванию войны, то есть во весь комплекс внешнеполитических и внутриполитических российских факторов, психологических особенностей и деформаций Путина.

Я боюсь, что Уиткофф этого просто не понимает. Причем он с такой смелостью предлагает решения, назначает какие-то сроки... Это, к сожалению, трагическая ситуация, в которой сейчас оказалась Украина, – зависимость от команды, которая является некомпетентной и непрофессиональной, но при этом обладает значительной силой, реальными рычагами влияния на Украину.

– А как насчет личной встречи Зеленского и Путина? Допускаете ли вы, что она может действительно состояться?

– Конечно, все может быть, но здесь также возникает большой вопрос: чего ожидает Владимир Зеленский от этой встречи? Вспоминается, как он в свое время, практически слово в слово повторяя мантру своего киногероя из "Слуги народа", говорил, что достаточно посмотреть Путину в глаза и сказать: "Давайте прекратим стрелять". Он это попытался сделать еще до полномасштабного вторжения. У него была встреча с Путиным. Что было по результату? Из локального конфликта это переросло в полномасштабное вторжение.

Хотя бы одной цели тогда добился президент Зеленский в этой личной встрече с Путиным? Нет. Если он тогда этого не добился, то где гарантия или хоть какая-то вероятность того, что на этот раз ее результаты могут быть другие? Эта встреча возможна, но есть ли в ней смысл?

– Какими должны быть условия для как минимум прекращения боевых действий? Видите ли вы определенную перспективу перемирия? И вероятно ли, что при определенных обстоятельствах в этом году война может закончиться?

– На сегодня у меня нет никаких оснований для того, чтобы делать какие-то временные прогнозы, когда может произойти перемирие. Потому что даже если это произойдет или в этом году, или в следующем, это с очень большой оговоркой можно будет считать окончанием войны.

Сегодня можно говорить о перспективе прекращения огня и перехода в следующую фазу то ли холодного мира, то ли замороженного конфликта, но это не прекращение войны и тем более не урегулирование российско-украинского конфликта. Этот конфликт с огромной вероятностью на следующие десятилетия. Если не произойдет чего-то вроде черных лебедей на территории России. Однако мы также должны осознавать, что черные лебеди – это то, что может прилететь и туда, и сюда. Потому они и черные лебеди.

Но, пытаясь не уйти в сторону от вашего вопроса, я бы предостерег наших читателей от того, чтобы пытаться найти какой-то авторитет, политика, эксперта, которому можно поверить. У нас уже был Арестович и его последователи, которые четко уверяли, что ждать осталось неделю, месяц или полгода. Опыт этого есть, и понятно, что подобные прогнозы ничего не стоят.

А то, на что стоит опираться, – это оценка системы индикаторов, ключевых факторов влияния, которые могут привести к подобному финалу. Это комплекс факторов, в частности состояние обороноспособности, боевой готовности Сил обороны Украины, это экономика, единство внутреннего общества, качество управления и т.д., а также подобные оценки, которые можно делать с определенной достоверностью относительно нашего противника, в частности, как долго еще российская экономика сможет финансировать войну.

Ключевую роль здесь играют цены на нефть, объемы российского экспорта, а также способность России пополнять человеческий ресурс то ли за счет финансовых стимулов, то ли за счет частичной мобилизации, на которую может пойти Путин. Если постоянно мониторить все эти факторы, тогда можно в целом, с той или иной вероятностью, сориентироваться относительно дальнейшего развития событий.

И в завершение. Я уже сказал мое мнение относительно перспективы окончания войны за счет военных и политико-дипломатических инструментов. Но один из наиболее вероятных сценариев этого – это системный коллапс.

Войска могут продолжать стоять там, где они стоят, и даже продвигаться на километр или два. Но если произойдет системный коллапс – в данном случае хотелось бы говорить преимущественно о России, – если внутри России произойдет коллапс экономики, внутренние беспорядки, тогда войска за неделю-две останутся без надлежащего управления, без надлежащего обеспечения. Тогда вопрос войны будет решен очень быстро. Это может произойти в любой момент.

Но другой, менее приятный для нас прогноз – это то, что эта кровавая мясорубка может продолжаться месяцами, дальше, дальше и дальше, не давая нам никакой надежды на то, что это завершится в этом году.