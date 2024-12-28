'Это было страшно': Филатов рассказал об ударе 'Орешником' по Днепру и запугивания Путина. Видео

Любое оружие российских кафиров уже не изменит ход войны. Очевидно, это понимают и в РФ. Поэтому нанесение удара по Днепру ракетой "Орешник", а затем и угрозы ударить этим оружием по другим городам Украины не имеют военного смысла и сделаны ради запугивания гражданского населения нашей страны.

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Так считает мэр Днепра Борис Филатов. Впрочем, он говорит, что лично ему 21 ноября, то есть во время российского удара по городу "Орешник", было страшно.

"Орешник" – это было действительно страшно. Но в любом случае, "Орешник" или "Орешник", он в этой войне – это не game changer. Это не то, что изменит и не решит ход войны", – подчеркивает городской посол (game changer – инновационная идея, которая изменяет правила процесса игры).

Господин Филатов объяснил: использование россиянами "Орешника" было "инструментом устрашения, инструментом ИПСО".

"Это такой элемент давления на общество, чтобы оно давило на власть, и чтобы условно мы были более договороспособны, по крайней мере, с точки зрения военных преступников, которые сейчас возглавляют РФ", – сказал он.

Городской голова, выражая уверенность в победе ВСУ, добавил, что люди "ни в коем случае не должны опускать руки". И ни в коем случае нельзя учитывать запугивание врага.

"Я всегда говорил: мнение материальное. Так что давайте, чтобы плохие мысли не материализовались, думать о лучшем. В любом случае любая война закончится. И эта война закончится", - сказал господин Филатов.

Ранее о том, что ракета "Орешник" является средством устрашения, а не реально грозным оружием, и вообще с ресурсами у россиян плохо, в интервью OBOZ.UA рассказывал генерал армии Николай Маломуж.

Как сообщал OBOZ.UA, ракета, ударившая по Днепру 21 ноября, имела несколько боеголовок, но была без взрывчатки.

Позже российский диктатор предложил Украине и западным странам выбрать объект в Киеве, по которому Россия нанесет удар ракетой "Орешник" для проведения "технического эксперимента".

Президент Украины Владимир Зеленский резко, но точно отреагировал на "предложение" Путина провести "технологическую дуэль".

Кстати, Путин солгал, назвав "Орешник" новейшей разработкой. На одной из деталей ударившей по Днепру ракеты был найден серийный номер и дата производства – 12 апреля 2017 года.

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