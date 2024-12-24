'Новейшая' ракета 'Орешник', которой Россия ударила по Днепру, была собрана 7 лет назад – Defense Express

Российский диктатор Путин снова соврал, назвав баллистическую ракету средней дальности "Орешник", по которой россияне ударили по Днепру 21 ноября, новейшей разработкой. На одной из деталей "Орешника" был найден серийный номер и дата производства – 12 апреля 2017 года.

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Об этом пишет издание Defence Express. Журналисты получили из своих источников фото детали. То, что в этой ракете используются деталь, которой уже более 7 лет прямо говорит о том, что конкретно эта ракетка была собрана примерно в 2017-2018 годах.

Именно с этого времени ракета лежала на складе, предполагают аналитики.

Как отмечается, в 2017 году в РФ заявляли о планах начать серийное производство РС-26 "Рубеж", в котором видят настоящее название "Орешника". Но через год было решено за брать РС-26 на вооружение.

Вероятно, никакого "Орешника" не существует, новое только название, но не сама ракета.

"Также это означает, что разработку "Орешника" начали значительно раньше, потому что 2017 год – это год производства конкретной детали. А вот начертывать эту ракету очевидно начали еще в начале 2010-х годов, если не раньше", – говорится в материале.

Эксперты отмечают, что в России в 2017 году система управления баллистической ракеты средней дальности уже существовала в металле. Это еще раз доказывает, что Кремль активно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности из США, еще и этой разработкой, а не только ракетами для "Искандера".

Издание также обращает внимание, что найденная деталь имеет индекс "ЭФИТ 302811.002". Аналитики связывают эту маркировку с Научно-производственным центром автоматики и приборостроения (НПЦАП) имени входящего в "Роскосмос" академика Пилюгина, поставляющего системы управления для ракет "Зенит", "Протон-М" и разгонных блоков "Фрегат".

Вероятно, НПЦАП также оснащает "Орешник", собираемый из компонентов МБР "Ярс".

Россия нанесла удар по Днепру экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник", стремясь направить "стратегический сигнал" в ответ на использование Украиной западных ракет для ударов по территории РФ. Однако Путин соврал о новизне этой ракеты и количестве подобных образцов на вооружении России.

Напомним, что ракета "Орешник", которую Россия применила для удара по Днепру 21 ноября, была оснащена несколькими боеголовками, однако они не содержали взрывчатки. Благодаря этому нанесенный ущерб был минимальным, поскольку ракета несла обучающую боеголовку.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на предложение Путина провести "технологическую дуэль" между российской ракетой "Орешник" и западными системами ПВО в Украине. Он назвал это заявление проявлением неадекватности.

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