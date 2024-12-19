'Вы считаете, что это адекватный человек?': Зеленский назвал Путина отморозком из-за предложенной 'дуэли'. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на "предложение" российского диктатора Владимира Путина провести "технологическую дуэль" между российской ракетой "Орешник" и западными системами ПВО в Украине. Он назвал это заявление проявлением неадекватности.

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Заявление Зеленского на эту тему прозвучало во время его пресс-конференции в Брюсселе. Он подчеркнул, что после таких "идей" западные партнеры должны серьезно задуматься над адекватностью Путина.

"Вы видите, с кем мы имеем дело? Сегодня "товарищ" из Кремля сказал, что Россия предлагает технологическую дуэль. Говорит: "Мы ударим куда-то по Киеву "Орешником", а они пусть поставят противовоздушную оборону. И посмотрим, что будет". И вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозки", – сказал Зеленский.

Отметим, что Путин озвучил это заявление во время сегодняшней пресс-конференции. Он предложил Украине и западным странам выбрать объект в Киеве, по которому Россия нанесет удар ракетой "Орешник" для проведения "технического эксперимента".

"Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет", – заявил диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, на "Прямой линии" Путин цинично высказался о войне против Украины, назвав ее "движухой". Военный преступник, объявленный в международный розыск, выдал, что "движухи хочется", когда становится "скучно".

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