Просто пустышка? Reuters узнал важный нюанс о ракете 'Орешник', которой РФ ударила по Днепру

Новая баллистическая ракета "Орешник", которой Россия ударила по Днепру 21 ноября, имела несколько боеголовок, но была без взрывчатки. Благодаря этому она нанесла незначительный ущерб.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на два высокопоставленных источника в украинском правительстве. Один из собеседников СМИ сообщил, что ракета несла учебную боеголовку.

"В этом случае ракета была без взрывчатки...Не было никаких взрывов, которых мы ожидали. Что-то было, но не очень сильное", – отметил второй источник.

По словам экспертов, отсутствие взрывчатых веществ в "головной части" – теплозащитной части ракеты, которая несет боеголовку – могло бы оставить там место для приборов, которые страны, испытывающие конструкции ракет, могут использовать для измерения характеристик. Однако пока неизвестно, была ли ракета "Орешник" оснащена таким оборудованием.

Официальные лица США заявили, что Россия, вероятно, владеет лишь небольшим количеством этих ракет. По мнению западных экспертов, "Орешник" был разработан на основе баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж".

Напомним: СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны Украины писали, что Воздушные силы ВСУ могут попытаться сбивать российские баллистические ракеты "Орешник" ("Кедр") имеющимися средствами. Шанс сделать это есть после того, как упомянутые ракеты разлетятся на шесть составных боевых частей.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что российский диктатор Владимир Путин, применив против Украины новую баллистическую ракету "Орешник", начал новый этап эскалации и шантажа наших западных партнеров.

Сейчас риторика главы Кремля направлена и на то, чтобы привлечь внимание новоизбранного президента США Дональда Трампа. Глава страны-агрессора стремится показать, что он готов к дальнейшему поднятию ставок.

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