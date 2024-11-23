Украина будет пытаться имеющимися средствами сбивать ракету 'Орешник' – СМИ

Воздушные силы Вооруженных сил Украины могут попытаться сбить российские баллистические ракеты "Кедр" имеющимися средствами. Шанс сделать это появляется после того, как упомянутые ракеты разлетятся на шесть составных боевых частей.

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Именно эти отдельные блоки теоретически можно сбить. Об этом со ссылкой на источники в Силах обороны сообщило издание NV.

О российском ракетном комплексе "Кедр" (или же "Орешник", как назвал его российский диктатор Владимир Путин) известно, что он является достаточно свежей разработкой российского оборонпрома. Однако это не продукт "новейших технологий", как уверял глава Кремля, а модернизация советской техники.

"Кедр" не относится к межконтинентальным ракетам, однако эта баллистическая ракета все же может быть носителем ядерного оружия.

И, опять же, несмотря на заявления Путина, эта ракета не является такой уж неуязвимой.

"Когда ракета набирает высоту, происходит разделение главных блоков на 6 боевых частей. В настоящее время Украине может быть сложно сбивать такие ракеты. Вероятнейшим вариантом их поражения может быть сбивание именно отдельных блоков, а не целостной ракеты", – отметило издание.

Попытаться сделать это Воздушные силы могут даже имеющимися средствами. Однако Украина, по данным источников NV, уже ведет переговоры с США о получении оружия, способного сбивать межконтинентальные ракеты. Это могут быть модернизированные ЗРК Patriot или американские системы противоракетной обороны Aegis или THAAD.

В Силах обороны разделяют мнение экспертов по поводу того, что Россия применила "Кедр" для удара 21 ноября по Днепру с целью запугать украинцев и европейцев возможностью нанесения прямого ядерного удара.

"Также собеседник NV в секторе безопасности и обороны считает, что удар такой ракетой мог преследовать цель склонения США к переговорам по окончании войны", – говорится в сообщении.

Хотя при первом применении у ракеты не было ядерной боеголовки, в будущем источник издания не исключает, что Россия может продолжить шантаж применением тактического ядерного вооружения. Однако переход от угроз к их претворению в жизнь, считает собеседник NV, станет "наибольшей ошибкой главы Кремля, что в конечном счете приведет к его поражению".

Напомним, 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К – аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – семь крылатых ракет Х-101 (район пусков – Волгоградская область).

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий", – отмечали в ВС.

Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео.

Согласно данным ГУР, подлетное время примененной ракеты к Днепру составило 15 минут.

Как утверждал заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий, у России, вероятно, есть до 10 ракет "Орешник" и что она, возможно, проведет испытательные пуски всех этих ракет в будущем. Его же руководитель Буданов в тот же день, 22 ноября, констатировал, что к октябрю россияне планировали изготовить две такие ракеты.

Вечером в день атаки Путин выступил с заявлением для россиян . В частности, сказал, что в мире якобы не существует средств противодействия российскому "Орешнику".

Применение межконтинентальной баллистической ракеты по украинскому городу Путин назвал "ответом на удары американским и британским оружием по территории России".

А уже на следующий день найденная в Днепре деталь от упомянутого "Орешника" разоблачила ложь Кремля.

Западные СМИ принялись рассчитать время подлета ракеты "Орешник" к столицам ЕС. Учитывая, что, по оценкам американского Института изучения войны, Путин хочет запугать Запад и Украину этой ракетой, частично его план удался.

Между тем OBOZ.UA показал, как выживает село Капустин Яр, с полигона вблизи которого осуществляются запуски ракет по 10 млн долларов каждый.