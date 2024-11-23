Путин хочет запугать Запад и Украину ракетой 'Орешник': в ISW объяснили план диктатора

Российское руководство во главе с диктатором Владимиром Путиным продолжают расхваливать экспериментальную баллистическую ракету "Кедр"/"Орешник", которой 21 ноября российские войска атаковали город Днепр. В ход идут рассказы о неуязвимости этой "совершенно новой" ракеты для средств ПВО, подготовке к ее серийному производству и якобы способности "Орешника" поражать цели в Европе.

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Вся эта истерия преследует цель запугивания Запада и Украины якобы безграничными военными возможностями РФ, чтобы побудить к "самосдерживанию", для "закрепления эффекта" россияне могут в ближайшее время осуществить повторный пуск такой же или аналогичных ракет. Об этом идет речь в аналитическом материале американского Института изучения войны (ISW).

Очередной сеанс "внушения" страха Западу и Украине российский диктатор устроил 22 ноября. В этот день он провел совещание с руководством минобороны РФ, представителями российского ВПК и разработчиками ракет.

Путин начал с поздравлений с "успешным испытанием" баллистической ракеты "Орешник", которое, подчеркнул он, было проведено в ответ "тем, кто пытается шантажировать" Россию.

Диктатор продолжает уверять, что "Орешник" якобы не является модернизацией старой советской ракеты и заявил, что российские конструкторы создали ее "на основе современных, передовых разработок".

Не упустил Путин также возможности повторить уже озвученное ранее утверждение, что якобы нет систем защиты от "Орешника", а также заверил, что Россия уже планирует серийное производство.

К сеансу устрашения присоединился также командующий ракетными войсками стратегического назначения РФ генерал-полковник Сергей Каракаев. Он "доложил" Путину, что "Орешник" может поражать цели в Европе, и подчеркнул, что аналогов этой ракете якобы нет нигде в мире.

Однако утверждения об исключительной "новизне" "Орешника" преувеличены. В отчетах США и Украины об ударе баллистической ракетой 21 ноября отмечалось, что эта ракета по своей сути не новая.

Так, официальные лица Белого дома и Пентагона подтвердили, что Россия запустила баллистическую ракету средней дальности (БРСМ) по Украине, а представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Россия создала ее на базе существующей российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Также она отметила, что по Украине Россия уже наносила удары ракетами со "значительно большими боеголовками", чем хваленый "Орешник".

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, названная Путиным "Орешником" ракета на самом деле является ракетой "Кедр", которую Россия разрабатывает с 2018-2019 годов как обновление модели межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" для более коротких расстояний. А употребленное диктатором слово "Орешник" является кодовым названием ракетного опытно-конструкторского проекта ракеты "Кедр".

"ISW не может независимо подтвердить эти заявления ГУР, но стоит отметить, что она согласуется с оценкой ISW, что удар российской баллистической ракеты 21 ноября не является принципиально новым российским потенциалом. Россия выиграет от риторических фанфар вокруг удара 21 ноября и, вероятно, надеется, что разжигание обеспокоенности по поводу запуска ракеты "Орешник" побудит Запад отказаться от поддержки Украины", – считают аналитики.

Чтобы "закрепить эффект", Россия вполне может в ближайшие дни провести дополнительные пробные пуски таких же или подобных баллистических ракет. "Прогрев" информационного поля к этому уже начался. Так, российские источники распространяли сообщения, что РФ якобы закроет часть своего воздушного пространства 23-24 ноября для проведения испытаний ракеты. Впрочем, какой именно они не уточнили.

По словам заместителя начальника ГУР генерал-майора Вадима Скибицкого, у России, вероятно, есть до 10 ракет "Орешник" и что она, вероятно, проведет испытательные пуски всех этих ракет в будущем. Его же руководитель Буданов в тот же день, 22 ноября, констатировал, что к октябрю россияне планировали изготовить две такие ракеты.

Напомним, 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К – аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – семь крылатых ракет Х-101 (район пусков – Волгоградская область).

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий", – отмечали в ВС.

Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео.

По данным ГУР, подлетное время примененной ракеты к Днепру составило 15 минут.

Вечером в день атаки Путин выступил с заявлением для россиян . В частности, сказал, что скорость баллистических ракет – в диапазоне от 4 км/с до 7,8 км/с и что в мире якобы не существует средств противодействия очередному российскому "аналогов нету".

Применение межконтинентальной баллистической ракеты по украинскому городу Путин назвал "ответом на удары американским и британским оружием по территории России".

А уже на следующий день найденная в Днепре деталь от упомянутого "Орешника" разоблачила ложь Кремля.

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