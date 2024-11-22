Россия по состоянию на октябрь должна была изготовить два опытных образца ракеты 'Кедр': Буданов раскрыл подробности

Для удара по Днепру 21 ноября Россия применила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Кедр". Российский диктатор Владимир Путин, назвав ее "Орешником", использовал название научно-исследовательской работы по разработке этой ракеты.

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По состоянию на октябрь Россия должна была изготовить всего две подобные ракеты. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в ходе дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны" 22 ноября.

Он объяснил путаницу в названиях ракеты, которой российские войска атаковали Днепр.

"Вчера российский диктатор откровенно, открыто, публично заявил, что была применена ракета "Орешник", так он ее назвал. "Орешник" – это название научно-исследовательской работы. Это просто ее шифр. Сама система называется "Кедр". Это экспериментальная система, скажем так, это баллистическая ракета средней дальности. Носитель ядерного оружия. То, что они использовали ее в безъядерном варианте – ну... Это, как говорится, от них предупреждение, что они не совсем с ума сошли", – отметил Буданов.

Он рассказал, что запущенная экспериментальная ракета содержала шесть блоков с суббоеприпасами. Чем именно была "начинена" ракета, сейчас устанавливают эксперты.

А вот тот факт, что эти ракеты для России – "товар" штучный, в военной разведке Украины прекрасно знают и без экспертиз.

"Ракета экспериментальная. Мы знали точно, что на октябрь должны были сделать два опытных образца. Возможно, сделали немного больше. Но поверьте, это опытный образец. Это еще не серийное производство, слава богу", – резюмировал Буданов.

Напомним, 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К – аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – семь крылатых ракет Х-101 (район пусков – Волгоградская область).

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий", – отмечали в ВС.

Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео.

По данным ГУР, подлетное время примененной ракеты к Днепру составило 15 минут.

Вечером в день атаки Путин выступил с заявлением для россиян . В частности, сказал, что скорость баллистических ракет – в диапазоне от 4 км/с до 7,8 км/с и что в мире якобы не существует средств противодействия очередному российскому "аналогов нету".

Применение межконтинентальной баллистической ракеты по украинскому городу Путин назвал "ответом на удары американским и британским оружием по территории России".

А уже на следующий день найденная в Днепре деталь от упомянутого "Орешника" разоблачила ложь Кремля.

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