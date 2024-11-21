Путин хвастался ракетой, которую никто не видел, и цинично заговорил о жизни мирных жителей: главные заявления диктатора во время обращения к россиянам

Российский диктатор Владимир Путин заявил об "успешном испытании" новой ракеты средней дальности "Орешник". Таким испытанием стал удар оккупантов по городу Днепр утром 21 ноября.

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Об этом глава Кремля сказал во время обращения к россиянам 21 ноября. Путин подчеркнул, что это ответ на применение западных дальнобойных ракет по территории России.

В частности, военный преступник Путин отметил, что в завод "Южмаш" в Днепре россияне попали "новой баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении". Это ответ на украинские удары от 19 и 21 ноября.

Хотя ракеты ATACMS и Storm Shadow, наносившие удары по объектам в Курской и Брянской областях 19 и 21 числа, были сбиты системой ПВО, там были жертвы.

Таким образом, "конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера", заявил Путин. Он довольно странно объяснил это тем, что якобы использовать иностранное дальнобойное оружие без специалистов стран, где оно было изготовлено, невозможно.

Глава Кремля пообещал на удары вглубь РФ "отвечать решительно и зеркально".

Он отметил, что противопоставить новой ракете мира нечего: якобы современные средства ПВО "Орешник" не перехватывают, эти ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов (2,5-3 километра в секунду).

Первым ударом "Орешника" по Днепру "был поражен комплекс, производящий ракетную технику". Но в будущем оккупанты якобы заранее будут предлагать мирным жителям в Украине покинуть зоны возможного поражения в случае применения "Орешника" или аналогичных систем.

Также Путин уже традиционно пригрозил Западу. По его словам, Россия уже "вправе применять оружие" против стран, позволяющих использовать свое оружие против нее.

В свою очередь эксперты в области вооружения предположили, что "Орешник" не новая разработка – это РС-26 "Рубеж". В русском ВПК оружие всегда имеет двойное название (например, крылатая ракета Х-101 у них также обозначается как "изделие 504"). Но в использовании названия "Орешник" Кремль явно преследует цель психологического влияния на страны Запада, создавая впечатление, что в распоряжении РФ якобы появились новые и неизвестные ракетные возможности.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор во время утренней ракетной атаки на Украину 21 ноября нанесла массированный ракетный удар по Днепру, ранив двух человек. В городе повреждены промышленное предприятие и здание центра реабилитации людей с инвалидностью, из-за обстрелов произошли два пожара.

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