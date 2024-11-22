Подлетное время составило 15 минут: в ГУР раскрыли данные о новой баллистике, которой Россия ударила по Днепру

Межконтенинтальную баллистическую ракету по Днепру 21 ноября Россия запустила, вероятно, из ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время из Астраханской области до точки попадания в украинском облцентре составило 15 минут.

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Ракета была оснащена шестью боевыми частями с таким же количеством суббоеприпасов на каждом, на конечном участке траектории она набрала скорость свыше 11 Махов.

"21 ноября 2024 года государство-агрессор Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут", – отметили в военной разведке Украины.

По данным ГУР, на ракете было установлено шесть боевых частей, каждая из них оборудована шестью суббоеприпасами.

"Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов", – уточнили в разведке.

В разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" участвовало шесть предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В частности, речь идет об акционерных обществах "Корпорация "Московский институт теплотехники", "Главное особое конструкторское бюро "Прожектор", "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" и обществе с ограниченной ответственностью" Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" из Москвы, волгоградском "Федеральном научно-производственном центре "Титан-Баррикады" и воронежском "Концерне "Созвездие".

Испытание этого комплекса Россия проводила на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области в октябре 2023 и в июне 2024 года.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет должное справедливое возмездие", – передали "послание" разработчикам "Кедра", а также всем причастным к его применению по Украине в ГУР МОУ.

Напомним, 21 ноября Россия запустила по Украине ракеты с Ту-95МС и межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру.

По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские войска запустили межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области РФ, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К — аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков – Волгоградская область).

"В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены шесть ракет Х-101. По другим ракетам – без существенных последствий", – отмечали в ВС.

Момент удара РФ по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой попал на видео.

Вечером в день атаки Путин выступил с заявлением для россиян . В частности, сказал, что скорость баллистических ракет – в диапазоне от 4 км/с до 7,8 км/с и что в мире якобы не существует средств противодействия очередному российскому "аналогов нет".

Применение межконтинентальной баллистической ракеты по украинскому городу Путин назвал "ответом на удары американским и британским оружием по территории России".

А уже на следующий день найденная в Днепре деталь от упомянутого "Орешника" разоблачила ложь Кремля.

Между тем OBOZ.UA показал, как выживает село Капустин Яр, с полигона, названного в честь которого, осуществляются запуски ракет по 10 млн долларов каждый.