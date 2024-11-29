Разведка Британии: запуск 'Орешника' был посланием от РФ

Россия нанесла удар по Днепру экспериментальной баллистической ракетой средней дальности "Орешник", стремясь остановить "стратегическое сообщение" об использовании Украиной западных ракет для ударов по территории РФ. Однако российский диктатор Владимир Путин соврал, рассказывая об этой ракете.

Видео дня

В частности, он преувеличил ее новизну, а также количество таких ракет, которые имеет на вооружении Россия. К таким выводам пришла британская разведка, сообщает министерство обороны Великобритании.

Во время атаки на Днепр 21 ноября этого года Россия впервые в истории применила баллистическую ракету средней дальности под кодовым названием "Орешник". Ею был нанесен удар по промышленному предприятию в облцентре.

Ракеты такого класса обычно способны преодолеть расстояние в 3-5,5 тыс. км. Российский "Орешник" пролетел немногим более 800 км до определенной цели.

В своих заявлениях после атаки Путин заявлял, что это новейшая разработка российского оборонпрома. Однако у британской разведки на этот счет возникли сомнения.

"В феврале 2019 года Россия объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, запрещающего разработку и производство ракет. Однако разработка "Орешника" почти наверняка состоялась до этого. Вероятно, система является вариантом баллистической ракеты "Рубеж" РС-26 , которую впервые испытали в 2011 году", – раскрыли ложь диктатора и ее возможные причины в МО Британии.

Не выделяется путинский "Орешник" и какой-то необычайной скоростью, какую не могут повторить другие гиперзвуковые ракеты.

"Полезная нагрузка ракеты наблюдалась как шесть групп по шесть боеголовок, в общей сложности 36 суббоеприпасов. Эти суббоеприпасы движутся с гиперзвуковой скоростью (более 5 Махов) перед ударом, типичным для ракет такого класса. Все боеголовки РСД и межконтинентальных баллистических ракет будут двигаться с гиперзвуковой скоростью при повторном входе в атмосферу", – говорится в сводке британского оборонного ведомства.

Вряд ли отвечает действительности и заявление российского диктатора о наличии значительного количества таких ракет, которыми Россия будет поражать "важные цели" и "центры принятия решений" в Украине. Их у государства-агрессорd могут быть единицы, а расход дорогостоящего оружия для подобного удара для Кремля может иметь значение прежде всего как определенное "послание".

"Использование этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка было задумано как стратегическое сообщение после использования Украиной западных ракет против России. Скорее всего, у России есть лишь несколько ракет "Орешник", которые еще не запущены в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет гораздо дороже других ракет, которые Россия сейчас использует против Украины", – подчеркнули в минобороны Великобритании.

Напомним, разведка США оценила ядерные угрозы России. Таким незатейливым способом Кремль пытается усилить давление на Запад из-за поддержки Киева. Риск претворения угроз в жизнь не возрос даже после разрешения США на использование западных ракет для ударов по целям на территории РФ.

В то же время Россия вполне может прибегнуть еще к одному способу давления на Запад: она может нарастить усилия по организации саботажа на европейских объектах. Цель – все та же: снижение поддержки западными партнерами Киева.