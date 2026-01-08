Россия ударила 'Искандерами' по домам в Кривом Роге: среди пострадавших – ребенок. Фото

Российские оккупанты 8 января нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, применив две баллистические ракеты типа "Искандер". Атака была направлена по многоквартирным жилым домам города, информация об этом появилась вечером. По предварительным данным, в результате обстрела есть много раненых, среди них дети и пенсионеры.

О ракетной атаке сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. В своей заметке он предупредил жителей об опасности и возможности повторных ударов. "Кривой Рог. Баллистическая ракетная атака. Берегите себя, возможны еще выходы", – написал Вилкул еще до взрывов.

По словам руководителя Совета обороны города, удары были нанесены именно по жилой застройке. Он отметил, что на местах работают все необходимые службы, а пострадавшим оказывают помощь. Реакция появлялась почти в реальном времени, параллельно с работой спасателей и медиков.

Спустя около 40 минут после первого сообщения Вилкул обнародовал еще одно сообщение с жесткой оценкой атаки."Конченые твари ударили двумя баллистическими "Искандерами" в многоквартирные дома. Оказывается помощь пострадавшим. Все понимаем, все работаем. Конченые твари...", – написал он.

По предварительной информации, ракеты попали непосредственно в районы с многоэтажной застройкой. Сообщается о значительном количестве раненых мирных жителей, в том числе детей и стариков. Точное количество пострадавших и масштабы разрушений уточняются.

Местные СМИ сообщают, что на местах прилетов работают экстренные службы, продолжаются спасательные работы и обследование поврежденных домов. Городские власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях из-за риска повторных ракетных ударов.

"Вечером враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Пострадали пять человек, среди них – ребенок. 57-летний мужчина в тяжелом состоянии. Разбиты окна и балконы в нескольких многоэтажках. Также изуродована инфраструктура" – написал заместитель начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Напомним, вечером во вторник, 6 января, российская армия устроила массированную атаку на Днепр. После удара баллистикой враг направил на город несколько групп ударных БПЛА, прозвучала серия мощных взрывов, есть разрушения. Известно как минимум о семи пострадавших, среди них, по словам мэра города Бориса Филатова, есть дети. Своими эмоциями после обстрела поделились и горожане.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр. Удар беспилотников повредил резервуары завода, принадлежащего американской компании "Бунге". Из-за этого на городские дороги вылилось несколько сотен тонн масла.