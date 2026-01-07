'Это второй день рождения у меня': жители Днепра рассказали об атаке дронов на город и ее последствиях. Фото и видео

Армия России во вторник, 6 января массированно атаковала Днепр дронами-камикадзе Shahed-136. Несколько БПЛА повредили многоэтажку, уничтожив ряд квартир.

Слова пострадавших приводит телеканал UA: Суспільне мовлення. Они поделились переживаниями о пережитом в городе ужасе в результате обстрела.

Что говорят пострадавшие об обстреле Днепра

Среди пострадавших – днепрянка Юлия, которая прямо перед взрывом пошла закрывать окно на втором этаже. В этот момент на нее от ударной волны посыпалось стекло. Дома также были муж и восьмилетний ребенок, добавила женщина.

"Это второй день рождения у меня. У меня посеченные ноги. Чудом осталась жива. Из волос доставала осколки стекла. Я всегда во время обстрелов в подвал спускаюсь, а тут вот так случилось... У нас ни газа, ни света, ни окон — ничего нет", – говорит она.

Кроме того, одна из квартир в результате удара выгорела дотла. Помещение расположено на первом этаже, рассказал днепрянин Юрий. Дома был его 82-летний отец, ему помогли спастись спасатели ГСЧС.

"Что-то, видимо, залетело, здесь одной искры достаточно. С отцом все хорошо, спасибо спасателям. Буду потихоньку восстанавливать, куда же я пойду", – рассказывает мужчина.

Анастасия, когда прогремел взрыв, пряталась с мужем и девятилетним сыном в квартире. Когда сразу после этого они услышали запах газа, моментально бросились бежать на улицу. У женщины повреждены дом и автомобиль.

"Сын больше всего переживал за котика, потому что он из-за взрыва где-то спрятался. Мы его не смогли найти, поэтому пришлось из квартиры выходить без животного. Так он больше всего переживал за своего любимца. Он у нас мужчина, он не показывал, что испугался. Он меня успокаивал, что "мама, все будет хорошо". А котик сидел под диваном в безопасности", – сказала женщина.

Напомним, вечером во вторник, 6 января, российская армия устроила массированную атаку на Днепр. После удара баллистикой враг направил на город несколько групп ударных БПЛА, прозвучала серия мощных взрывов, есть разрушения. Известно как минимум о семи пострадавших, среди них, по словам мэра города Бориса Филатова, есть дети.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр. Удар беспилотников повредил резервуары завода, принадлежащего американской компании "Бунге". Из-за этого на городские дороги вылилось несколько сотен тонн масла.

