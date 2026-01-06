Россия атаковала дронами Днепр: есть попадания в многоэтажку и детский сад, вспыхнули пожары

Вечером во вторник, 6 января, российские войска устроили массированную атаку на Днепр. После удара баллистикой враг направил на город несколько групп ударных БПЛА, прозвучала серия мощных взрывов, есть разрушения.

Как сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, из-за атаки дронов в Днепре повреждена многоэтажка. Также возникли пожары на территориях детского сада и профтеха.

"Информация уточняется. Воздушная тревога продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", – сказано в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов в направлении Днепра начиная с 21:42. В 20:14 они предупреждали о скоростной цели на город.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр. Удар беспилотников повредил резервуары завода, принадлежащего американской компании "Бунге". Из-за этого на городские дороги вылилось несколько сотен тонн масла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!