Россия нанесла удар по заводу американской компании в Днепре: 300 тонн масла вылилось на дороги

5 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепр. Удар беспилотников повредил резервуары завода, принадлежащего американской компании "Бунге". Из-за этого на городские дороги вылилось несколько сотен тонн масла.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко. Подробности о последствиях рассказал также городской голова Днепра Борис Филатов.

Последствия российской атаки

По информации Филатова, из-за атаки на предприятие, городские дороги покрыли 300 тонн масла, что существенно усложнило движение. Вследствие этого проезд по набережной будет невозможен ориентировочно в течение двух-трех суток. Кроме того, возник пожар, повреждены автомобили и линия электропередач.

Коммунальщики преодолевают последствия атаки: засыпают дорогу песком и специальными смесями. В то же время городские власти призвали жителей следить за официальными ресурсами горсовета, где будут публиковать актуальную информацию о движении общественного транспорта и возможном перекрытии дорог.

Заметим, предприятие принадлежит американской компании "Бунге" из Сент-Луис, штат Миссури.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в течение последнего дня года террористические российские войска нанесли серии ударов по Днепропетровской области. Под огнем оказались несколько районов, есть повреждения гражданской инфраструктуры и ранены мирные жители.

Также ночью 13 декабря российские войска атаковали Днепр и область. В облцентре в результате прилета дрона возник пожар в здании. А в Никопольском районе захватчики ранили двух гражданских мужчин, старший из них находится в тяжелом состоянии.

