Россия била по Днепропетровщине: разбитые здания, есть пострадавшие. Фото

В течение дня террористические российские войска нанесли серии ударов по Днепропетровской области. Под огнем оказались несколько районов, есть повреждения гражданской инфраструктуры и ранены мирные жители.

Об атаках сообщил заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Владислав Гайваненко. Информацию он обнародовал на своей странице в Facebook, отметив, что обстрелы продолжались в течение всего дня.

Атаки и реакция

По словам чиновника, российские войска применяли артиллерию и беспилотники. Он уточнил, что удары имели прицельный характер по населенным пунктам и общинам области. Местные власти сразу начали фиксировать последствия и организовывать помощь пострадавшим.

В отдельных громадах после попаданий возникали пожары. Спасатели и экстренные службы работали на местах, чтобы локализовать возгорания и проверить состояние людей.

Последствия обстрелов

Больше всего пострадала Никопольщина. Там российские войска били из артиллерии и целились FPV-дронами по райцентру, а также Марганецкой, Мировской, Покровской городской и сельской, Червоногригорьевской громадах. Повреждены дом культуры и частный дом.

В Богдановской громаде Павлоградского района в результате атаки беспилотником загорелся частный дом. Еще два дома получили повреждения. Также разбиты две хозяйственные постройки и несколько автомобилей. Пострадала 41-летняя женщина, она будет проходить восстановление дома.

В Дубовиковской громаде Синельниковского района из-за атаки БпЛА горели два частных дома и автомобили. Еще три дома повреждены. Ранения получили трое мужчин в возрасте 35, 46 и 59 лет, все они находятся на амбулаторном лечении.

По Зеленодольской громаде Криворожского района российские войска ударили дроном. В результате этого разбиты солнечные панели. По уточненной информации, ночью противник также направил беспилотник на Кривой Рог, где изуродовано предприятие.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 31 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, применив 127 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 101 цель. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

