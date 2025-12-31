Россия атаковала Украину в последний день 2025 года: силы ПВО обезвредили 101 из 127 вражеских дронов

В ночь на 31 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 127 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 101 цель.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке

В ночь на 31 декабря (с 18:00 30 декабря) россияне атаковали украинские города и села 127 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Запускали оккупанты средства поражения с направлений Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В частности, в атаке враг задействовал около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 101 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях.

"Враг продолжает атаку беспилотниками. Продолжается боевая работа. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах в 08:07.

Последствия российского террора

Под вражескими ударами ночью находилась, в частности, Днепропетровщина. В Синельниковском районе россияне атаковали Васильковскую громаду.

"Пострадали мужчины 84 и 52 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести, получают необходимую помощь. Возникли пожары, их спасатели ликвидировали. Разрушены два частных дома, еще шесть – повреждены. Изуродованы также магазин, несколько автомобилей. Задело и газопровод и линию электропередач", – рассказал утром глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Также атаковали оккупанты Никопольский район, в частности Никополь и Покровскую громаду, FPV-дронами и артиллерией. Разрушениям подверглись частный дом и два авто. Повреждена линия электропередач.

В течение ночи силы ПВО сбили над Днепропетровщиной 8 беспилотников.

Били захватчики и по Белой Церкви, что на Киевщине. Там пострадали два человека.

"Мужчина 1964 года рождения получил осколочные ранения руки и головы. У женщины 1977 года рождения — острая реакция на стресс. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, к счастью, без госпитализации. Повреждены два многоэтажных жилых дома — выбиты окна, разбиты балконы. Обычные дома, где люди спали, ждали утра, готовились к праздникам", – подчеркнул начальник Киевской ОDА Николай Калашник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Россия ударила по Одесской области. Враг атаковал гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. Россияне направили ударные беспилотники на склады и жилые дома, есть пострадавшие. Также в одном из населенных пунктов области в результате атаки вспыхнули склады логистической компании.

