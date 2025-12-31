Россия ударила по Одесщине: загорелись склады, есть попадание в дом

В ночь на среду, 31 декабря, российские войска снова атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. Враг направил ударные беспилотники на склады и жилые дома.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. В одном из населенных пунктов области вследствие атаки вспыхнули склады логистической компании.

Также зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом без последующего возгорания и детонации. Информация о пострадавших уточняется.

В Одессе из-за вражеской атаки частично отсутствует электро-, водо- и теплоснабжение, сообщил глава ГВА Сергей Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник утром, 30 декабря, военные российской оккупационной армии снова атаковали Одесскую область. Вследствие ударов повреждена промышленная и портовая инфраструктура. Известно об одном пострадавшем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!