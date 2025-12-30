Оккупанты ударили по Одесской области: есть попадание и пострадавший, повреждено гражданское судно

Во вторник утром, 30 декабря, военные российской оккупационной армии снова атаковали Одесскую область. В результате ударов повреждена промышленная и портовая инфраструктура. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер. Кроме того, по его словам, повреждения получило гражданское судно.

Россияне продолжают террор

Для атаки российские оккупанты задействовали ударные беспилотники.

"Несмотря на активную работу сил ПВО, зафиксированы повреждения промышленной и портовой инфраструктуры в Одесском районе", – написал чиновник.

В результате попаданий по одному из промышленных предприятий повреждены пустые резервуары для хранения масла.

"К сожалению, один человек пострадал. Также повреждения получило гражданское судно, находившееся на территории порта", – говорится в сообщении.

К счастью там обошлось без пожара, информации о пострадавших и погибших тоже не поступало.

На местах российских обстрелов работают спасательные службы. Правоохранительные органы документируют последствия очередных военных преступлений против гражданского населения Одесской области.

Напомним, 23 декабря Одесская область тоже оказалась под вражеской атакой. В результате ударов беспилотниками зафиксированы повреждения инфраструктуры и были перебои со светом. В частности, из-за обстрелов оккупантов в одном из районов поврежден гражданский сухогруз и складское помещение.

Как писал OBOZ.UA, израильский военный обозреватель Давид Шарп считает, что Россия усилила атаки на Одесскую область, чтобы нанести существенный ущерб украинской экономике и "отомстить" Украине за успешные удары по российским портам, НПЗ и теневому флоту.

