Оккупанты массированно атаковали Одесскую область: есть повреждения инфраструктуры и перебои со светом. Фото

В ночь на вторник, 23 декабря, Россия в очередной раз массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов зафиксировано повреждение инфраструктуры и есть перебои со светом.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем официальном канале. По его словам, информация о пострадавших пока не поступала.

"Ночью враг совершил очередную массированную атаку ударными БпЛА по югу Одесской области. В пострадавших районах зафиксировано повреждение энергетической, портовой, транспортной, промышленной и жилой инфраструктуры", – написал чиновник.

Последствия вражеской атаки

Из-за обстрелов, в одном из районов поврежден гражданский сухогруз и складское помещение. Также известно о возгорании крыши двухэтажного жилого дома и повреждения гаража. Пожары оперативно ликвидировали спасатели.

В другом районе обстрел повредил крыши и окна 122 частных домов и остекление еще трех многоэтажек, а также пустующее складское помещение.

Из-за ударов в пострадавших районах наблюдаются перебои с электроснабжением. Критическая инфраструктура питается от генераторов, а в развернутых пунктах несокрушимости уже получили помощь около 900 человек.

"На местах событий работают спасательные и аварийно-восстановительные службы. Их работа осложнена постоянными воздушными тревогами", – говорится в сообщении.

Дополняется...