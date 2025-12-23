На Житомирщине в результате вражеской атаки повреждены жилые дома: погиб ребенок, есть пострадавшие

В ночь на 23 декабря военные оккупационной армии атаковали Житомирскую область. В результате вражеского обстрела погиб один ребенок, есть пострадавшие.

Также повреждения получили жилые дома и частные предприятия. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По словам чиновника, воздушная атака агрессора продолжается уже вторые сутки подряд

"По предварительной информации, этой ночью на территории области зафиксировано несколько попаданий или падения обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе. Повреждены жилые дома, гражданские частные предприятия, магазин", – говорится в сообщении.

Дополняется...