Оккупанты ударили по Днепропетровщине: произошел пожар, пострадали два человека
Ночью 13 декабря российские войска атаковали Днепр и область. В облцентре в результате прилета дрона возник пожар в здании.
А в Никопольском районе захватчики ранили двух гражданских мужчин, старший из них находится в тяжелом состоянии. О последствиях вражеских ударов рассказал глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
Последствия российских ударов
Днепр захватчики атаковали с помощью БпЛА после полуночи.
"Пожар возник в здании, которое не эксплуатируется. Есть уничтоженная и поврежденная машины. Обошлось без пострадавших", – рассказал Гайваненко.
Также под вражескими ударами находилась Никопольщина. В районе, по которому враг бил из артиллерии и с помощью FPV-дронов в результате атаки повреждения получили две машины, одна из них горела. Также повреждена линия электропередач.
Взрывы раздавались в Никополе, а также Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.
К сожалению, не обошлось без пострадавших.
"Это мужчины 43 и 67 лет. У последнего множественные осколочные ранения и термические ожоги. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Оба местные остаются в медучреждении", – уточнил Гайваненко.
Ранее OBOZ.UA писал, что ночью Россия атаковала Украину "Калибрами", "Кинжалами" и баллистикой, под ударами оказались, в частности, Одесская, Николаевская и Херсонская области.
Продолжил враг бить по южным регионам нашего государства и утром.
