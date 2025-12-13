Оккупанты ударили по Днепропетровщине: произошел пожар, пострадали два человека

Ночью 13 декабря российские войска атаковали Днепр и область. В облцентре в результате прилета дрона возник пожар в здании.

А в Никопольском районе захватчики ранили двух гражданских мужчин, старший из них находится в тяжелом состоянии. О последствиях вражеских ударов рассказал глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Последствия российских ударов

Днепр захватчики атаковали с помощью БпЛА после полуночи.

"Пожар возник в здании, которое не эксплуатируется. Есть уничтоженная и поврежденная машины. Обошлось без пострадавших", – рассказал Гайваненко.

Также под вражескими ударами находилась Никопольщина. В районе, по которому враг бил из артиллерии и с помощью FPV-дронов в результате атаки повреждения получили две машины, одна из них горела. Также повреждена линия электропередач.

Взрывы раздавались в Никополе, а также Марганецкой, Мировской и Покровской громадах.

К сожалению, не обошлось без пострадавших.

"Это мужчины 43 и 67 лет. У последнего множественные осколочные ранения и термические ожоги. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Оба местные остаются в медучреждении", – уточнил Гайваненко.

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью Россия атаковала Украину "Калибрами", "Кинжалами" и баллистикой, под ударами оказались, в частности, Одесская, Николаевская и Херсонская области.

Продолжил враг бить по южным регионам нашего государства и утром.

