'Имеют статус вещественных доказательств': СБУ показала обломки 'Орешника', которым РФ ударила по Львовщине. Фото

Служба безопасности Украины установила местонахождение обломков ракеты, которой российские захватчики ударили по Львову в ночь на 9 января. Обнаруженные комплектующие, по предварительным оценкам, принадлежат к ракетному комплексу врага "Орешник".

Пресс-служба СБУ утром в пятницу на официальном сайте обнародовала фотографии фрагментов. Среди деталей, которые удалось найти, есть:

блок стабилизации и наведения;

запчасти из двигательной установки;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и тому подобное.

Фрагменты "Орешника" – это вещественные доказательства преступления

В ведомстве отметили, что обломки имеют статус вещдоков; их готовят к передаче на углубленные экспертизы. Применение "Орешника" по гражданской инфраструктуре следователи СБУ квалифицируют как военное преступление Российской Федерации.

Установлено, что запуск ракеты среднего радиуса действия класса "земля – земля", которая летела по баллистической траектории, противник осуществил с полигона "Капустин Яр" в северо-западной части Астраханской области.

"Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий", – объяснила спецслужба цель агрессора.

Следователи устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления. Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Что предшествовало

Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины официально информировало: "8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории".

Это первый случай российской атаки такого типа по Львову за все время полномасштабной войны.

В минобороны РФ цинично заявили, что "Орешник" был якобы "местью" Украине за вымышленную атаку на резиденцию диктатора Владимира Путина.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 9 января, агрессор также бил по Киеву крылатыми ракетами, дронами и баллистикой. Повреждены жилые дома; четыре человека погибли. Удары также пришлись по энергетике: и на левом, и на правом берегу столицы после этого были введены экстренные отключения электроэнергии. В городе наблюдались серьезные перебои с отоплением и водой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!