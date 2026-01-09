"Имеют статус вещественных доказательств": СБУ показала обломки "Орешника", которым РФ ударила по Львовщине. Фото
Служба безопасности Украины установила местонахождение обломков ракеты, которой российские захватчики ударили по Львову в ночь на 9 января. Обнаруженные комплектующие, по предварительным оценкам, принадлежат к ракетному комплексу врага "Орешник".
Пресс-служба СБУ утром в пятницу на официальном сайте обнародовала фотографии фрагментов. Среди деталей, которые удалось найти, есть:
- блок стабилизации и наведения;
- запчасти из двигательной установки;
- фрагменты механизма ориентации;
- сопла с платформы блока разведения и тому подобное.
Фрагменты "Орешника" – это вещественные доказательства преступления
В ведомстве отметили, что обломки имеют статус вещдоков; их готовят к передаче на углубленные экспертизы. Применение "Орешника" по гражданской инфраструктуре следователи СБУ квалифицируют как военное преступление Российской Федерации.
Установлено, что запуск ракеты среднего радиуса действия класса "земля – земля", которая летела по баллистической траектории, противник осуществил с полигона "Капустин Яр" в северо-западной части Астраханской области.
"Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий", – объяснила спецслужба цель агрессора.
Следователи устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления. Досудебное расследование продолжается по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Что предшествовало
Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины официально информировало: "8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час по баллистической траектории".
Это первый случай российской атаки такого типа по Львову за все время полномасштабной войны.
В минобороны РФ цинично заявили, что "Орешник" был якобы "местью" Украине за вымышленную атаку на резиденцию диктатора Владимира Путина.
Как писал OBOZ.UA, в ночь на пятницу, 9 января, агрессор также бил по Киеву крылатыми ракетами, дронами и баллистикой. Повреждены жилые дома; четыре человека погибли. Удары также пришлись по энергетике: и на левом, и на правом берегу столицы после этого были введены экстренные отключения электроэнергии. В городе наблюдались серьезные перебои с отоплением и водой.
