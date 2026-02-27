FPV-дроны на оптоволокне стали долетать до Харькова: что задумали российские оккупанты и почему именно сейчас

Первые российские FPV-дроны на оптоволокне впервые долетели до северных окраин Харькова. Какую опасность представляют для областного центра эти средства террора и как с ними бороться, а также почему враг стал применять их именно сейчас? Давайте разберемся.

Зона риска

Для понимания зоны риска сначала нужно определиться, на каких расстояниях враг может применять FPV-дроны на оптоволокне. И вот тут крайне неприятная новость для администраций тех городов, которые находятся до 40 км от линии боестолкновений либо границы с Россией. На сегодняшний день эти дроны имеют возможность преодолевать именно такое расстояние, хотя есть очень редкие экземпляры с оптоволоконными бобинами на 50 км.

А теперь ответим на вопрос, на каком расстоянии находится Харьков от границы с РФ либо от ближайшей линии боестолкновения. Это 25 км (Нехотеевка Белгородского района РФ) и 20 км (временно оккупированное Глубокое).

То есть операторы РОВ даже с буфером безопасности для себя в 10 км уже давно могли позволить себе атаковать северные окраины Харькова, начиная вновь терроризировать Северную Салтовку и не только.

Но почему они этого не делали раньше, применяя другие средства террора?

Новые задачи по террору

На мой взгляд, причин тому несколько и каждая имеет также сопутствующие факторы.

Если говорить о техническом аспекте, то, несмотря на близость с российской границей и ЛБС, мы говорим о достаточно оживленных районах, а потому шанс потерять менее маневренный дрон из-за повреждения оптоволокна куда выше, чем в полевых условиях фронтовой линии.

Тем не менее у РОВ на севере Харьковской области, в районе Волчанска, давно возникла тупиковая ситуация. Начав в мае 2024 года наступление на Волчанск (одной из целей которого был прорыв к Великому Бурлуку и выход в тыл Купянской группировки Сил обороны Украины), российские войска увязли в этом небольшом городке вот уже почти как два года!

Волчанская операция с треском провалилась, а фланг на Липцы и того хуже – впал в конвульсирующую стагнацию для группировки войск "Белгород".

В связи с этим РОВ пытаются удешевить средства террора Харькова, выводя его в круглосуточный режим, а также перерезая логистику вдоль основных трасс и рокадных дорог.

По сути, задача для командования оккупационных войск – превратить Харьков в контексте террора в Херсон, устраивая круглосуточную охоту за гражданскими и военными по дорогам вокруг областного центра и улицам самого города.

Угроза и противодействие

На примере героического и многострадального Херсона мы знаем, что это такое – террор гражданского населения не просто обстрелами артиллерией и ракетные удары, а применение малозаметных FPV-дронов. Причем ситуация для Херсона ухудшается тем, что расстояние от потенциальных позиций операторов РОВ до самого города менее 5 км и тут даже не нужно оптоволокно.

С другой стороны, обычные FPV-дроны могут быть придушены РЭБ, а вот проблемой противодействия оптоволоконным является их защита от радиоэлектронного воздействия.

Также сложно фиксировать настолько малоразмерные объекты классическими методами, хотя есть комплекс мер, предупреждающих об опасности. Кроме того, весьма активно можно применять акустические средства фиксации. Особенно для тех локаций, где противнику приходится преодолевать до цели не 5 км, а 20 и более.

Но на сегодняшний день самым действенным методом противодействия является пассивная защита вдоль дорог и улиц, попадающих в зону риска, а именно – сетки.

Абсолютного, дающего 100%-ю гарантию безопасности от FPV-дронов метода нет, но сетчатая пассивная защита, растянутая вдоль дорог в зонах риска, в том числе и в самих городах, – это рабочая схема, доказавшая свою эффективность временем.

Вот только возникает вопрос: а почему не все дороги и улицы в городах, находящихся в зоне в пределах 40 км от границы с Россией либо линии боестолкновения или пускай даже в 20-25 км, имеют уже давно возведенные пассивные сетчатые средства защиты?

Помимо Харькова появление FPV-дронов в Запорожье, Сумах, Изюме и других городах, до которых может дотянуться дрон на оптоволкне, – это вопрос времени. Как много из этих населенных пунктов имеют хотя бы такую элементарную защиту вдоль трасс и ведущих к ним дорог, а также перетянутые сетками основные улицы? Вопрос, к сожалению, риторический.

Выводы

Российские оккупационные войска, как и всегда, свои провалы в зоне боевых действий будут компенсировать катализацией террора против гражданского населения.

К сожалению, абсолютно эффективного метода противодействия этому террору нет. Можно выставлять патрули с гладкоствольными ружьями по типу мобильных огневых групп, а также вести контрбатарейную борьбу по зонам размещения операторов дронов, но все это не дает 100%-й гарантии защиты.

Тем не менее только комплексное применение всех методов, как активных, так и пассивных, особенно натягивание сеток вдоль дорог, сможет минимизировать тот вред, что несут FPV-дроны. И если уже сейчас не масштабировать эти пассивные методы защиты, что должно было быть сделано еще вчера в городах, попадающих под зону риска, то завтра уже будет слишком поздно.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".