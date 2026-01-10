Целью 'Орешника' мог быть авиазавод во Львове, а не газовое хранилище: OSINT-аналитики нашли доказательства

После удара баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Львовской области в сети продолжают выдвигать разные версии касательно того, какую именно цель пытались поразить россияне. По данным OSINT-аналитиков, ракетный удар был нанесен по авиаремонтному заводу во Львове.

Предполагаемое место удара определили по геолокации публикуемых в сети видео. Об этом в соцсети Х сообщает пользователь под ником 3BM15.

Ракетный удар по Львовщине

Ранее OSINT-аналитики и украинские военные паблики писали, что российские оккупанты могли ударить "Орешником" по газовому хранилищу во Львовской области.

Однако новый анализ опубликованных видео показывает, что вероятная цель удара не газохранилище, а Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. По информации OSINT-аналитиков, именно этот объект якобы находится на перекрестье обзора операторов двух роликов с ударом "Орешника".

"Это снова указывает на аэропорт/авиаремонтный завод с другой стороны. Думаю, теперь можно с уверенностью сказать, что именно он был целью", – пишет автор после анализа опубликованного видео.

Напомним, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины информировало, что 8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тыс. км/час по баллистической траектории.

Ранее сообщалось, что обнаруженные обломки, по предварительным оценкам, принадлежат к ракетному комплексу врага "Орешник". Применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре в СБУ квалифицируют как военное преступление захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в минобороны РФ цинично заявили, что "Орешник" был якобы "местью" Украине за вымышленную атаку на резиденцию военного преступника Владимира Путина.

