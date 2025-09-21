Украинские воины уничтожили российского 'терминатора на гусеницах'. Видео

Украинские военные отличились очередным уничтожением важной для россиян военной техники. С помощью сбросов с БПЛА они сожгли инженерную машину разграждения 3-й модификации ИМР-3М.

Она способна передвигаться через минные поля и работать в условиях высокой радиоактивности. Видео обнародовали в Telegram-канале 412 ОПБпС Nemesis Сил беспилотных систем.

Подробности

"412 полк Nemesis уничтожил вражеский наступательный путепрокладчик – ИМР-3М. Инженерная машина разграждения предназначена для расчистки пути другим моторизованным войскам в сложных условиях наступления", – говорится в сообщении.

По словам украинских военных, бульдозер используется для прокладки путей через минные поля, расчищает дороги от завалов и выполняет различные инженерные задачи.

Россияне называют эту бронемашину "терминатором на гусеницах" из-за его усиленной брони, пулеметного вооружения, защиты от последствий ядерного удара и способности самостоятельно проходить сквозь минные поля.

"С 2022 года визуально было подтверждено уничтожение всего двух единиц ИМР-3М, последняя – более года назад", – указано в сообщении.

Напомним, украинским бойцам удалось уничтожить два вражеских беспилотника "Ланцет". Успешная работа была проведена на Северском направлении. Российские беспилотники поразили FPV-дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы группировки Сил беспилотных систем уничтожили новейший танк в арсенале российских войск – Т-90М "Прорыв". Стоимость сожженной бронемашины составляет 4,5 млн долларов. Важная цель была поражена на одном из ключевых направлений фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!