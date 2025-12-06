Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: что известно о последствиях. Фото и видео

В ночь на 6 декабря российские войска массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких областях, россияне били по жилой застройке, железной дороге, энергетической инфраструктуре.

Есть пострадавшие среди мирных жителей, среди них – по меньшей мере один ребенок. OBOZ.UA собрал всю информацию о последствиях атаки войск РФ на данный момент.

Враг продолжает террор

Уже после отбоев воздушной тревоги, охватившей практически всю страну, на российскую массированную комбинированную атаку отреагировал президент Владимир Зеленский.

Он отметил: на момент публикации сообщения в его Telegram-канале во многих регионах продолжались восстановительные работы после ночи российских ударов по гражданской инфраструктуре.

"Есть, к сожалению, разрушения. От удара дронами в Фастове сгорело главное здание вокзала. Бессодержательный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать это. Были также удары по предприятиям и жилым домам Киевской области. Пострадали Днепровская, Черниговская, Запорожская, Одесская, Львовская, Волынская, Николаевская области. Более 650 дронов и 51 ракета, в том числе аэробаллистические и баллистические. Есть раненые в регионах. Всем помогают", – описал страшную ночь и ее последствия глава государства.

Он подчеркнул, что враг не оставляет цели погрузить украинцев в темноту и холод.

"Главные цели этих ударов снова энергетика. Цель россиян – сделать больно миллионам украинцев, и пали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая. Именно поэтому нужно дополнительное давление. Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни. Спасибо всем, кто работает ради этого", – заявил Зеленский.

В целом последствия фиксируются в десяти областях нашего государства, в большинстве из них произошли прямые попадания по жилым домам, энергетике, железной дороге.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, к ликвидации последствий вражеской атаки привлечено почти 500 спасателей и около 200 полицейских.

"Повреждены более двух десятков домов в Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Львовской областях. Ранены по меньшей мере 8 человек... Полиция документирует преступления, собирает доказательства, помогает людям, проверяет территории на наличие опасных обломков боеприпасов. ГСЧС работает на 24 локациях: на 17 уже завершено тушение пожаров, на 7 работа продолжается", – отметил он.

Самая сложная работа стоит перед спасателями на местах вызванных вражескими ударами масштабных пожаров в Луцке, Днепре и Белой Церкви: в этих городах пламя охватило тысячи квадратных метров складских помещений с продуктами и медикаментами. Работают роботизированные комплексы и авиация ГСЧС.

Продолжается, добавил Клименко, и ликвидация пожаров на энергетических объектах Киевской и Львовской областей.

"Спасибо спасателям и полицейским, которые этой ночью спасали людей, тушили пожары, помогали пострадавшим и фиксировали каждое преступление России. Ваша работа – это жизни, сохраненные несмотря ни на что", – обратился Клименко к тем, кто продолжает работать на местах попаданий.

Под ударом – энергетика

Этой ночью Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины

"Серьезно повреждено оборудование. Работаем над устранением последствий обстрелов. Это уже шестая атака на ТЭС компании за последние два месяца", – отметили в компании.

Всего за время полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были атакованы врагом более 210 раз.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что удары по энергетической инфраструктуре и объектам генерации россияне на этот раз нанесли в Киевской, Черниговской, Запорожской, Львовской и Днепропетровской областях.

В частности, в пристоличном регионе повреждения получил объект энергетики. А в Одесской области тысячи людей остались без тепла, без воды – более 30 тысяч.

Киевская область

О первых последствиях массированной комбинированной атаки в Киевской области начальник Киевской ОВА Николай Калашник сообщил около 4 часов утра.

"Враг массированно атакует Киевскую область дронами и ракетами. Под ударом мирные населенные пункты области. К сожалению, в результате атаки страны-террориста ранены три человека", – писал тогда чиновник.

Впоследствии он добавил, что кроме жилых домов пострадала железнодорожная инфраструктура и объекты бизнеса в регионе.

Последствия вражеских ударов по состоянию на 9 утра фиксировались в четырех районах области.

Так, в Вышгородском районе, по данным ГСЧС, под вражескими ударами оказалось село Новые Петровцы. Из-за падения обломков БпЛА там возник пожар в складском здании на площади 5500 кв м.

По состоянию на 9 часов утра пожар был локализован.

Также в этом населенном пункте произошло возгорание трех грузовых автомобилей, разрушен жилой дом и еще 6 домов повреждены.

Кроме того, пострадал газопровод низкого давления, обошлось без пожара

Пострадали два человека.

Женщина 1979 года рождения госпитализирована в местную больницу. У нее осколочное повреждение руки, грудной клетки и спины, закрытая травма шейного отдела позвоночника.

Врачи до 9 утра прооперировали пострадавшую, она находится в стабильном состоянии средней тяжести.

Еще одна женщина 40 лет получила рваную рану щеки. Помощь ей оказали на месте.

В Фастове враг атаковал железнодорожную инфраструктуру. Возникли пожары и разрушения на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.

По данным Нацполиции, вокзал и административное здание уничтожены.

Ранения получил мужчина 1983 года рождения. У него рваная рана левой голени. В госпитализации он не нуждался.

Кроме того, в селе Нежиловичи Бучанского района возник пожар и разрушение частного здания, повреждены хозяйственные постройки.

"Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются", – отметили в ГСЧС.

В Белоцерковском районе, по данным ОВА, возник пожар складских помещений.

Днепропетровская область

Днепропетровщина в ночь на субботу также оказалась под вражескими ударами.

Глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко в 07:30 сообщал, что захватчики атаковали Днепр. В облцентре возникло несколько возгораний, поврежден частный дом.

По данным ГСЧС, в облцентре враг попал по складским помещениям, вспыхнул пожар. По состоянию на 12:30 спасатели все еще укрощали огонь: привлечены авиация ГСЧС, 114 спасателей и 35 единиц спецтехники.

Также пожар в результате обстрела вспыхнул в Зеленодольской громаде Криворожья. Там под ударом оказалась инфраструктура.

Дроновые удары врага вызвали пожар гаража и хозяйственной постройки в Павлограде.

А по Никопольскому району россияне били из тяжелой артиллерии, также задействовали FPV-дроны. Атакованы Мировская, Покровская, Марганецкая громады и сам Никополь.

В Никополе пострадал 11-летний мальчик. Медики оказали ему необходимую помощь.

Всего в районе повреждены три дома, хозяйственные постройки, линия электропередач.

По состоянию на 8 часов утра силы ПВО над Днепропетровщиной сбили 40 БпЛА врага.

Утром захватчики продолжили наносить удары по Днепропетровщине – на этот раз ракетами.

"В Днепровском районе пострадали двое мужчин – 37 и 65 лет и 75-летняя женщина. Им оказали необходимую помощь. Оправляться будут дома. разрушен частный дом, еще почти десяток – разбиты. Задело и два гаража", – рассказал о первых последствиях атаки Гайваненко около 9 утра.

Черниговская область

Ударными дронами россияне атаковали ночью Черниговскую область.

По данным ГСЧС, в Корюковском районе по состоянию на 08:19 зафиксированы попадания в жилом секторе и по гражданскому объекту.

В Чернигове и Черниговском районе противник нанес удары по объектам критической инфраструктуры.

"Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожары, возникшие в результате ударов. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

По словам начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, в течение последних суток россияне в регионе нацеливались преимущественно на энергетику.

В селе Сновской общины Корюковского района FPV-дрон попал по объекту энергетической инфраструктуры. Несколько населенных пунктов остались без света. Энергетики работают над оживлением.

В Мене из-за атаки БпЛА загорелось сено – возгорание ликвидировали. Также было попадание ударного дрона в админздание – ранения получил 65-летний местный житель, в госпитализации он не нуждался.

В Черниговском районе "герань" попала по объекту энергетики. На месте прилета возник пожар, который потушили. Без света были населенные пункты на Черниговщине и Нежинщине. Часть к утру субботы удалось заживить.

Ночью в Чернигове вражеский дрон ударил по ключевому объекту теплоэнергетики. Возник пожар.

"В результате вражеской атаки подвергся разрушениям объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет", – отметили в городском совете.

В Нежинском районе – на Борзнянщине – также было попадание по энергообъекту. Часть абонентов без света.

"Сегодня много работы у наших энергетиков. Кое-где применяются дополнительные очереди отключений или аварийные отключения света. Это вынужденная мера. Энергетики работают– спасибо этим невероятным людям, которые возвращают в дома свет", – подчеркнул Чаус.

Волынская область

На Волыни враг нанес удары по Луцку. На облцентр с разных направлений летели ударные дроны войск РФ.

Первые взрывы в городе прозвучали ориентировочно в 7:20. Через пять минут спустя были слышны повторные взрывы. После них, по данным "Суспільне Луцьк" над городом было видно задымление.

Как рассказал городской голова Луцка Игорь Полищук, ударили россияне по продуктовым складам в одном из микрорайонов города. Там вспыхнул пожар.

В ГСЧС подтвердили, что враг ударил по продуктовому складу.

"На месте происшествия работают спасатели. Привлечено 12 единиц техники, робот для пожаротушения. Работают более полусотни спасателей. Уничтожено имущество, отделка и продукция на площади 3800 кв м. В 09:24 пожар локализовали. Информация о пострадавших не поступала. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются", – указано в сообщении.

Как отметил председатель Волынской ОГА Иван Рудницкий, в Луцке есть попадания в гражданские предприятия. В Луцком районе в результате падения обломков поврежден жилой дом.

"На местах попаданий и падения обломков работают все соответствующие службы. К счастью, обошлось без человеческих жертв. За медицинской помощью по состоянию на сейчас также никто не обращался. Спасибо противовоздушной обороне за работу и защиту Волыни", – написал Рудницкий.

Он добавил, что силы ПВО уничтожили 11 из 22 зафиксированных над регионом в течение атаки "Шахедов".

Хмельницкая область

Неспокойной выдалась ночь и для жителей Хмельницкой области: в течение ночи в регионе несколько раз объявляли тревогу.

Впрочем, как отметил начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, по состоянию на 8 часов утра сообщений о попадании воздушных целей или других последствиях вражеских атак в пределах Хмельницкой области не поступало.

"Спасибо нашим Силам обороны за защиту! Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – подчеркнул чиновник.

Впоследствии он добавил, что во время ночной атаки на территории области сбито/подавлено 4 БпЛА типа "Shahed".

Львовская область

По словам начальника Львовской ОВА Максима Козицкого, ночью враг атаковал боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами критическую энергетическую инфраструктуру Львовской области.

В селе Селец Шептицкого района из-за падения обломков загорелся частный дом. По предварительной информации, пострадали два человека.

Еще по меньшей мере три дома в этом селе повреждены.

"На местах возникновения пожаров работают подразделения Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области. К ликвидации привлечено 115 спасателей и 27 единиц специальной техники", – отметили в ГСЧС.

Одесская область

В Одесской области ночью также раздавались взрывы. Свои дроны и ракеты враг направил на инфраструктуру. Поврежден энергетический объект.

"Ночью 6 декабря враг снова ударил по гражданской инфраструктуре Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, поврежден объект энергетики, без дальнейшего возгорания. Жертв и пострадавших, к счастью, нет", – отметил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

В результате вражеской атаки в регионе фиксируются перебои в электро- и теплоснабжении.

"Специалисты уже работают над устранением последствий. Критическая инфраструктура переведена на генераторы. Развернуто 9 пунктов несокрушимости для помощи населению", – отметил Кипер.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексея Кулебы, в Одесской области в результате повреждений без теплоснабжения остаются 9 500 абонентов, без водоснабжения 34 000 абонентов. По состоянию на 9 утра продолжалось перезаживление к резервным линиям.

Также в регионе под атакой оказались и портовые объекты: часть инфраструктуры обесточена, операторы перешли на резервное питание от генераторов. Обломками и взрывной волной повреждены административное здание и элементы портовой инфраструктуры.

Враг атаковал железную дорогу: изменены маршруты поездов

Внесение коррективов в расписание и маршруты движения пассажирских поездов было обусловлено массированным обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове Киевской области .

О том, что поезда будут курсировать, минуя Фастов, в "Укрзалізниці" сообщили после 2 часов ночи.

"Безопасность людей — превыше всего. Задержки пока контролируемые, а наши диспетчеры позаботятся о возможных пересадках... Просим внимательно слушать объявления железнодорожников на вокзалах и в поездах. Движение не останавливается", – обращались тогда в УЗ к пассажирам.

Больше конкретики в компании озвучили около 8 часов утра.

В УЗ отметили, что в результате прицельных вражеских ударов разрушениям подверглась узловая станция Фастов и пригородный подвижной состав .

"Обошлось без человеческих потерь, однако движение пригородных поездов затруднено, вводим оперативные изменения в эти сутки", – говорится в сообщении.

Из-за атаки были вынужденно ограничены пригородные маршруты со стороны столицы по станции Мотовиловка, со стороны Казатина - по станции Кожанка, с Мироновки - по станции Фастов-2 .

Вместо маршрутов Киев–Фастов-1 организовано "челночное" движение Киев – Мотовиловка .

Региональный поезд №892 Фастов–Славутич установлен в сообщении Боярка – Славутич, график движения остается без изменений.

Временно не будут курсировать поезда в направлениях Житомира и Василькова. В частности, речь о рейсах:

№6491 Фастов-1 - Житомир

№7034 Житомир - Киев-Пас. (пригородный)

№7037 Киев-Пас. (Пригородный) - Житомир

№6042 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный)

№6041 Киев-Пас. (Пригородный) - Васильков-Центр

№6046 Васильков-Центр - Киев-Пас. (Пригородный)

Также из-за вынужденной замены подвижного состава временно не будут курсировать поезда между Черниговом и Славутичем. Речь идет о:

№6851 Чернигов - Славутич

№6854 Славутич - Чернигов

№6853 Чернигов - Славутич

№6856 Славутич - Чернигов

"Максимально сохраняем движение в области и просим внимательно следить за обновлениями на официальных страницах УЗ", – резюмировали в "Укрзалізниці".

В КОВА же заявили об организации альтернативного автобусного подвоза для жителей района.

"Работаем вместе с УЗ над ликвидацией последствий. Поезда дальнего следования будут курсировать в объезд поврежденного участка до его восстановления", – добавил Калашник.

Враг атаковал более 700-ю ракетами и дронами

По данным Воздушных сил, во время последней воздушной атаки россияне запустили по украинским городам и селам 704 средства воздушного поражения: 51 ракету (из них 17 – баллистика) и 653 БпЛА различных типов.

Захватчики запустили:

653 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ВОТ АР Крым). Более 300 из них – "шахеды" ;

типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ВОТ АР Крым). из них – ; 3 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская области РФ);

(районы пусков: Рязанская, Тамбовская области РФ); 34 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская область РФ, акватория Черного моря);

(районы пусков: Ростовская область РФ, акватория Черного моря); 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская области, Краснодарский край РФ, временно оккупированный Крым).

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:

585 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 29 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр ;

; 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Зафиксированы попадания ракет и 60 ударных БПЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал, что в ночь на субботу Россия запустила по Украине "Шахеды", ракеты Х-101, "Калибры", "Кинжалы" и баллистику.

В частности, под вражескими ударами оказалась Киевщина: регион россияне атаковали дронами и ракетами, ранены три человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!