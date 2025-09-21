УкраїнськаУКР
русскийРУС

В сеть попало видео сбивания российских "Ланцетов" украинскими FPV-дронами

Катя Поплюйко
War
1 минута
2,1 т.
В сеть попало видео сбивания российских 'Ланцетов' украинскими FPV-дронами

Украинские защитники продолжают минусовать вражескую технику оккупантов на земле и в воздухе. На этот раз нашим бойцам удалось приземлить два вражеских беспилотника "Ланцет".

Результативная работа, которая значительно снижает наступательные возможности врага, была осуществлена на Северском направлении. Видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

В сеть попало видео сбивания российских "Ланцетов" украинскими FPV-дронами
В сеть попало видео сбивания российских "Ланцетов" украинскими FPV-дронами

"Моменты сбития FPV-дронами двух российских "Ланцетов" в объективах других БПЛА. Северское направление фронта", – говорится в сообщении.

В сеть попало видео сбивания российских "Ланцетов" украинскими FPV-дронами
В сеть попало видео сбивания российских "Ланцетов" украинскими FPV-дронами
В сеть попало видео сбивания российских "Ланцетов" украинскими FPV-дронами

Что известно о БПЛА

"Ланцет" – беспилотный/барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA. Предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в ближнем тылу противника. Дрон может использоваться как для ударных, так и для разведывательных задач, имеет максимальную дальность полета 40-50 км, в зависимости от версии, и максимальную взлетную массу около 12 кг.

В сеть попало видео сбивания российских "Ланцетов" украинскими FPV-дронами

Базовый и более крупный вариант

  • Запас хода: 40 минут;
  • дальность полета: 40-70 км в зависимости от субмодификации;
  • полезная нагрузка или боевая часть: 3 кг;
  • взлетный вес: 12 кг;
  • крейсерская скорость: 80-110 км/ч;
  • максимальная скорость режима "воздушного минирования": 300 км/ч "Ланцет-1".

Уменьшенная версия

  • Запас хода: 30 минут;
  • полезная нагрузка или боевая часть: 1 кг;
  • взлетная масса: 5 кг;
  • дальность полета: 40 км.

Напомним, 13 сентября украинские защитники из рядов "Птиц Мадьяра" уничтожили российский ударно-разведывательный беспилотник "Орион". Его стоимость составляет несколько миллионов долларов. Вес беспилотника составляет 1150 кг, а боевая нагрузка – 200 кг.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинская разведка обнародовала новые кадры противодействия российским беспилотникам. В ролике хорошо видно, как специальные подразделения ГУР уничтожают вражеские "крылья", не давая им достичь целей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!