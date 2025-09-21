В сеть попало видео сбивания российских 'Ланцетов' украинскими FPV-дронами

Украинские защитники продолжают минусовать вражескую технику оккупантов на земле и в воздухе. На этот раз нашим бойцам удалось приземлить два вражеских беспилотника "Ланцет".

Результативная работа, которая значительно снижает наступательные возможности врага, была осуществлена на Северском направлении. Видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

"Моменты сбития FPV-дронами двух российских "Ланцетов" в объективах других БПЛА. Северское направление фронта", – говорится в сообщении.

Что известно о БПЛА

"Ланцет" – беспилотный/барражирующий боеприпас, разработанный российской компанией ZALA. Предназначен для поражения наземной техники и других важных целей на переднем крае и в ближнем тылу противника. Дрон может использоваться как для ударных, так и для разведывательных задач, имеет максимальную дальность полета 40-50 км, в зависимости от версии, и максимальную взлетную массу около 12 кг.

Базовый и более крупный вариант

Запас хода: 40 минут;

дальность полета: 40-70 км в зависимости от субмодификации;

полезная нагрузка или боевая часть: 3 кг;

взлетный вес: 12 кг;

крейсерская скорость: 80-110 км/ч;

максимальная скорость режима "воздушного минирования": 300 км/ч "Ланцет-1".

Уменьшенная версия

Запас хода: 30 минут;

полезная нагрузка или боевая часть: 1 кг;

взлетная масса: 5 кг;

дальность полета: 40 км.

Напомним, 13 сентября украинские защитники из рядов "Птиц Мадьяра" уничтожили российский ударно-разведывательный беспилотник "Орион". Его стоимость составляет несколько миллионов долларов. Вес беспилотника составляет 1150 кг, а боевая нагрузка – 200 кг.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинская разведка обнародовала новые кадры противодействия российским беспилотникам. В ролике хорошо видно, как специальные подразделения ГУР уничтожают вражеские "крылья", не давая им достичь целей.

