'Долетался, мазафакер': Птицы Мадьяра сбили ударно-разведывательный БПЛА 'Орион'. Видео

За три с половиной года полномасштабного вторжения россиян в Украину украинские защитники из рядов "Птахи Мадьяра" сбили более полутора тысяч различных БПЛА оккупантов – это "Орланы", "Залы", "Суперкамы", "Шахеды", "Герберы", "Ланцеты" и др. До последнего времени для "Птахів" крупнейшими оставались вражеские дроны "Мерлин" и "Форпост". Но 13 сентября они уничтожили российский ударно-разведывательный беспилотник "Орион" стоимостью несколько миллионов долларов.

Этот дрон "Птахи" оставляли себе на последнее, отметил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. Он добавил, что отличилась команда Топота.

"Долетался, мазафакер. Только что сбит ударно-разведывательный борт "Орион". 16,3 метра – размах крыла, 24 часа в воздухе. "Орион" нам оставался на короночку. Работа команды Топота 414 ОБр", – сказал "Мадьяр" и продемонстрировал соответствующее видео.

Что известно о БПЛА "Орион"

Это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. "Орион" находится на вооружении российской армии с 2020 года.

Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе.

Вес беспилотника составляет 1150 кг.

Боевая нагрузка 200 кг.

Отметим, что украинские защитники и раньше сбивали эти дроны. Так, в августе 2024 года такой вражеский беспилотник был сбит на Курском направлении. А в феврале 2023 года "Орион" был уничтожен на Херсонском направлении.

Но такая не впечатляющая статистика не из-за каких-то "уникальных" характеристик этого БПЛА, а из-за его стоимости. Оккупанты довольно редко используют такие дроны.

Кто такие "Птахи Мадьяра" и их командир

414 ОБрБпС, также известная как "Птахи Мадьяра" – соединение в составе Сил беспилотных систем ВСУ.

Еще в 2022 году украинский бизнесмен Роберт Бровди создал отдельную группу операторов БПЛА, которая находилась в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады. Подразделение стало ротой и специализировалось на применении ударных беспилотников, систем РЭР и РЭБ, дистанционном минировании, патрулировании, корректировке огня с помощью беспилотников.

В 2024 году роту расширили до 414-го батальона и перевели в морскую пехоту. В июне батальон расширили до полка, а в декабре 2024 – до бригады.

Украинский военнослужащий, командующий Сил беспилотных систем ВСУ, майор ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадьяр" родился в 1975 году в Ужгороде на Закарпатье. Его родители – венгры. "Мадьяр" получил звание Героя Украины в 2025 году; имеет и другие ордена и медали.

