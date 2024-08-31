На Курском направлении Воздушные силы ВСУ сбили вражеский дрон 'Орион': каковы его характеристики и особенности

В субботу, 31 августа, Вооруженные силы Украины сбили вражеский дрон "Орион". Это произошло на Курском направлении.

Видео дня

Детали рассказали в воздушных силах ВСУ. Отмечается, что украинские военные уже сбивали БПЛА этого типа на других направлениях.

"Около 11:00 31 августа 2024 на Курском направлении Воздушные Силы сбили российский беспилотный летательный аппарат "Орион", – говорится в сообщении.

Справка

"Орион" – это средневысотный БПЛА большой продолжительности полета. Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в районе. Предусматривается установка до четырех ракет воздух-земля.

Вес 1150 кг. Боевая погрузка 200 кг. Возможна установка до четырех боеприпасов различного назначения, в том числе и ракет "воздух-поверхность".

– управляемая малогабаритная авиационная ракета Х-50.

– Корректируемая малогабаритная авиационная бомба КАБ-20.

– Управляемая планировочная авиабомба УПАБ-50 (с боевой частью от БМ-21).

– Корректируемая малогабаритная авиационная бомба КАБ-50 (с боевой частью от БМ-21).

– Неуправляемая малогабаритная авиационная бомба ФАБ-50.

Перечисленные боеприпасы могут иметь различные типы наведения: по лазерному лучу, теле- и тепловизионным каналам.

Разработка БПЛА велась по заказу Минобороны России с 2011 года. В рамках опытно-конструкторской работы БПЛА проходил с шифром "Иноходец". Главным разработчиком и производителем работ стала компания "Транзас" из Санкт-Петербурга. Сейчас главный исполнитель – группа "Кронштадт". БПЛА находится на вооружении российской армии с 2020 года.

Уничтожены "Орионы" во время полномасштабного вторжения

8 апреля 2022 года Командование Воздушных сил ВС Украины сообщило о сбитии "Ориона" и опубликовало фото уничтоженного аппарата. Беспилотник был уничтожен силами зенитных ракетных войск. Это произошло 7 апреля, однако сообщено на следующий день. Вероятно, был сбит беспилотник, базировавшийся на аэродроме вблизи временно оккупированного города Феодосии в Крыму. Туда в 2021 году был направлен этот образец российской техники для разработки практики применения в воинских частях.

ОК "Юг" сообщало о сбитии разведывательно-ударного БПЛА "Орион" над Херсонской областью во время отражения массового ракетного удара 15 ноября 2022 года.

9 февраля 2023 года, около 15 часов, в Херсонской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован вражеский разведывательно-ударный беспилотник "Орион".

По состоянию на сентябрь 2023 визуально подтверждено 6 уничтоженных беспилотников этого типа.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники из бригады "Месть" на Северском направлении с помощью ночных тяжелых бомберов Vampire и сбросов с квадрокоптеров Mavic уничтожили десяток укреплений и отменили живую силу врага.