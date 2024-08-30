Работала бригада 'Помста': защитники Украины проредили ряды врага и уничтожили десяток укреплений оккупантов. Видео

Украинские пограничники из бригады "Помста" продолжают наносить урон российским захватчикам на Северском направлении. С помощью ночных тяжелых бомберов Vampire и сбросов с квадрокоптеров Mavic они уничтожили десяток укреплений и отминусовали живую силу врага.

Видео дня

Также с помощью беспилотников пограничники совершают дистанционное минирование. Видео боевой работы "Помсты" показали в Государственной пограничной службе Украины.

"Тяжелыми бомберами "Вампир" и сбросами с "Mavic" пограничники бригады "Помста" ликвидировали четырех оккупантов, двоих ранили и уничтожили десяток укреплений. Также заминированы потенциальные пути движения вражеской техники", – говорится в сообщении ГПСУ.

В самой бригаде уточнили: на видео зафиксирована боевая работа пограничников из 1-й комендатуры на Северском направлении.

Как сообщали утром 30 августа в Генштабе, накануне на Северском направлении Силами обороны отбиты девять атак в районах Верхнекаменского и Выемки.

Напомним, накануне всеобщие боевые потери врага в живой силе составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 23 боевых бронированных машины, 23 артиллерийских системы, одну РСЗО, средство ПВО, 84 БпЛА оперативно-тактического уровня, 57 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.