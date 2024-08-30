Силы обороны отразили 58 атак на Покровском направлении: в Генштабе рассказали, что происходит на фронте. Карта
За сутки 29 августа на линии фронта зафиксировано более 200 боевых столкновений. Только на Покровском направлении воины Сил обороны отразили 58 вражеских атак.
Упорные бои шли и на других направлениях, в частности на Купянском, Лиманском и Торецком. О ситуации на поле боя утром 30 августа рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
"За прошедшие сутки зафиксировано 215 боевых столкновений. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 59 авиаударов, в том числе сбросил 86 КАБов. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 115 – из реактивных систем залпового огня", – отмечено в сводке.
Так, россияне наносили авиационные удары в районах населенных пунктов Хреновка Черниговской области; Братеница, Дружба, Бобиловка, Дмитровка, Прогресс, Студенок, Пономаренки Сумской области; Загрызовое, Лиман Первый Харьковской области; Грековка Луганской области; Часов Яр, Дружба, Измайловка, Водяное, Веселый Гай, Угледар, Богоявленка Донецкой области; Токаревка, Бургунка, Понятовка, Тамариное Херсонской области.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны накануне нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили два артиллерийских средства, РЛС и три других важных объекта врага.
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 25. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.
На Лиманском направлении наши войска отразили 23 атаки противника в районах населенных пунктов Твердохлебовое, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак в районах Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Клещиевки, Андреевки и Часова Яра Донецкой области.
На Торецком направлении враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Торецкого, Зализного, Нелиповки и Сухой Балки.
На Покровском направлении наши защитники отбивали 58 атак в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.
На Времевском направлении противник предпринял 17 попыток прорвать оборону наших войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.
На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области.
Один раз украинские подразделения вступили в бой с захватчиками на Приднепровском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.
Напомним, накануне общие боевые потери врага в живой силе составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 23 боевые бронированные машины, 23 артиллерийские системы, одну РСЗО, средство ПВО, 84 БпЛА оперативно-тактического уровня, 57 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.
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