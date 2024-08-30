Минус 1200 оккупантов, 23 артсистемы и столько же ББМ: озвучены потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на земле и в небе 194 единицы военной техники и вооружения оккупационных войск России. Также ряды вражеской армии проредили на 1200 солдат и офицеров.

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Общие потери живой силы ВС РФ в войне против нашей страны составляют уже 613 590. Обновленные данные 30 августа озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 84 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (всего 14 453).

Было уничтожено 23 артиллерийских системы (всех 17 572), 23 боевые бронированные машины (16 722), три танка (8574), одну реактивную систему залпового огня (1175) и одно средство противовоздушной обороны (940) оккупационных сил.

Кроме этого, сожжено еще 57 единиц российской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 23 763), две – специальной техники (2967).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также обезвредили 2556 крылатых ракет, 368 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны уничтожили уникальную российскую военную технику на южном направлении фронта. Она дорогая и предназначена для Арктики, а оккупанты притащили ее в украинскую степь, где и потеряли.

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