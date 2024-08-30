РФ задействовала в войне уникальную военную технику, предназначенную для Арктики, и ее уничтожили ВСУ, – Плетенчук

Страна-агрессор Россия задействовала на фронте в Украине уникальную дорогостоящую военную технику, которая была предназначена для Арктики. В частности такую технику заметили на поле боя на юге Украины и она была уничтожена Силами обороны нашей страны.

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Об этом рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных силы Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДОМ в четверг, 29 августа. Кроме того, оккупанты перебросили для участия в войне против Украины арктическую бригаду морской пехоты.

"Мы тут видели даже арктическую бригаду морской пехоты, поэтому нас уже удивить чем-то сложно. Правда, нас удивили наличием тут уникальной техники, которая предназначена для Арктики, которую успешно сожгли в украинских южных степях. Вот тут они действительно смогли нас удивить, потому что это уникальная техника, дорогостоящая, и использовать ее таким образом – это кощунство", – отметил он.

По словам Плетенчука, армия страны-агрессора не может по назначению использовать морскую пехоту, в частности на южному направлении. Поэтому боевые возможности российских морпехов очень снижены.

"Боевые возможности именно морской пехоты сильно снижены. Сами корабли в море выйти не могут, и рисковать они не готовы. Например, они не рискуют использовать в море большие десантные корабли, которые для этого предназначены. Соответственно, о высадке морского десанта в этом контексте даже и говорить не приходится", – пояснил спикер ВМС.

В начале полномасштабного вторжения в Украину Россия имела 13 кораблей не считая "Константина Ольшанского", сейчас же их осталось пять, сказал Плетенчук. Учитывая этот факт говорить о возможной высадке морского десанта вообще не приходится.

"Если они тогда это не смогли сделать, тем более они не смогут это сделать сейчас", – отметил он.

Кроме того, десант страны-агрессора не сможет даже подойти к берегу – береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС ВСУ просто не дадут это сделать.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты пожаловались, что воины Сил обороны Украины возле российского поселка Каучук в Кореневском районе разгромили группу 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

В результате боя большое количество российских морпехов было убито либо ранено.

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