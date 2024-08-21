'Много 200-е и 300-х': пропагандисты пожаловались, что ВСУ разбили бригаду российских морпехов на Курщине

Украинские военные разгромили группу 810 бригады морской пехоты ВС РФ в Курской области. Бой произошел возле российского села Каучук в Кореневском районе.

В результате боя большое количество российских морпехов были убиты либо ранены. Об этом со ссылкой на один из Z-каналов пишет российское издание ASTRA.

"Z-канал написал о разгроме российской бригады морпехов в Курской области. По данным Z-паблика "Северный канал", группа 810-й гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ понесла потери в Курской области. Это, как утверждается, произошло у села Каучук в Кореневском районе области, 25 км от Льгова", – отмечено в сообщении.

Распространивший сообщение паблик позиционирует себя как "канал группировки войск "Север". О разгроме морпехов он написал якобы на основании сообщений от оккупантов, служащих в 810 бригаде.

Видео дня

"С 810 бригады сообщают, что они попали в замес в лесном массиве возле Каучука. Много 200 и 300. Отомстим", — пишет паблик.

При этом ASTRA отмечает, что не нашла подтверждения этой информации.

Напомним, 18 августа стало известно, что украинские воины взяли в плен командира роты морпехов РФ. Оккупант ранее воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнер", после же подписал контракт с минобороны РФ.

В коротком видео, которое показали бойцы 225 ОШБ ВСУ, пленный командир российских морпехов попросил обменять его на находящихся с весны 2022 года в российском плену "азовцев".