Воины 225 ОШБ продолжают активно пополнять обменный фонд. На этот раз они пленили командира роты одной из бригад морской пехоты ВС РФ.

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Воины также опубликовали короткое видео с пленным оккупантом, в котором тот просит обменять его на "азовцев", защищавших "Азовсталь" в Мариуполе и уже третий год находящихся в плену. Видео с ним появилось на Facebook-странице батальона.

Пленные российские военнослужащие, сдавшиеся украинским воинам на Курщине, продолжают присоединяться к "акции поддержки" защитников Мариуполя, которые уже третий год находятся в плену. В настоящее время к ним добавился командир роты одной из бригад морской пехоты ВС РФ Андрей Ткачев. Он попросил обменять его на пленных "азовцев".

"Я, младший лейтенант Ткачов Андрей Андреевич, командир роты первого мотострелкового батальона 810 бригады морской пехоты. Взят в плен 225 ОШБ. Прошу обменять меня на пленных "азовцев" – защитников Мариуполя", – говорит оккупант на видео.

В батальоне отметили, что, в отличие от пленных россиян, украинцы в российском плену переживают издевательства и пытки.

"Бойцы, защищавшие Азовсталь, уже третий год находятся в российском плену. Все видели, в каком состоянии возвращаются защитники Украины. Наш новый "друг" хочет присоединиться к акции поддержки пленных героев из Азовстали и будет рад, если его обменяют", – прокомментировали защитники видео с оккупантом.

810 бригада морской пехоты ВС РФ, в рядах которой служит Ткачев, активно участвовала в оккупации Крыма в феврале-марте 2014. Именно из базы этого российского подразделения бежал в РФ экс-президент Виктор Янукович.

Военнослужащие бригады были задействованы в блокировании аэродрома Бельбек, балаклавского отряда Морской охраны, Южной военно-морской базы в Новоозерном, бригада также блокировала морпехов из 1 отдельного батальона морской пехоты в Феодосии, а заместитель командира этого подразделения требовал у командира украинских на сторону захватчиков.

Оккупанты из 810 российской бригады также оборудовали боевые позиции на въездах в Крым в районе Чонганра и Армянска. А в конце 2014 засветились в боях на Приазовье неподалеку от Мариуполя.

Уже после начала полномасштабного вторжения в РФ 810 БрМП России была задействована в агрессивной войне. Ее личный состав должен был десантироваться между Николаевом и Одессой, однако во время разведывательной высадки эти российские морпехи понесли большие потери.

Также бригада участвовала в оккупации Мариуполя (что добавляет особого "шарма" просьбе пленного Ткачева обменять его именно на защитников этого города), там весной 2022 года был ликвидирован тогдашний командир подразделения Алексей Шаров.

Осенью 2022 года бригада была разбита во время наступления украинских воинов на Херсонщине, подразделение потеряло около 85% личного состава, те, кого не добили – отошли на левобережье региона. По состоянию на март 2024 они участвовали в боях в районе Крынок. В бригаде открыто признавались, что применяют против украинских воинов на левом берегу химические гранаты.

Напомним, накануне, 17 августа, стало известно, что воины ВСУ взяли в плен очередную "партию" кадыровцев. Те на видео признавались, что "счастливы" попасть в плен к украинцам и что они zrjбы сдались сами. А один даже похвалил ВСУ за то, что они защищают свою родину.