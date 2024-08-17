'Мы счастливы сдаться в плен украинцам': воины ВСУ взяли в плен очередную 'партию' кадыровцев. Видео

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Курской области, во время которой успешно пополняют обменный фонд. Наши защитники взяли в плен очередную группу боевиков из Чечни.

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Соответствующие кадры в субботу, 17 августа, распространились в сети. На них кадыровцы говорят, что счастливы, что попали в плен к украинским военным.

Один из них даже заявил, что они сдались сами. Также боевики похвалили украинских бойцов за то, что защищают свою Родину.

"Видео снято для командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, который уверяет, что кадыровцы в плен не сдаются. Ахмат – сила!" – написал журналист Юрий Бутусов.

Алаудинов ранее заявил, что "чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец".

Ранее стало известно, что спецназовцы СБУ взяли в плен сразу 102 российских военнослужащих. Среди них оказались и наемники так называемого кадыровского спецназа "Ахмат".

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие российской армии начали передавать украинским силам данные о расположении чеченского спецназа "Ахмат" в Курской области. Некоторых кадыровцев ВСУ уже взяли в плен во время наступательной операции на территории РФ.

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