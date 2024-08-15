На Курщине спецназовцы СБУ взяли в плен 102 военных РФ: в том числе кадыровцев из 'Ахмата'. Фото и видео

В Курской области РФ, где продолжается украинское наступление, спецназовцы СБУ взяли в плен сразу 102 российских военнослужащих. Среди них оказались и наемники так называемого кадыровского спецназа "Ахмат".

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Операцию провели бойцы подразделения "Альфа". Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Службе безопасности, которые также предоставили эксклюзивные фото и видео.

"Это самое массовое взятие врага в плен, которое удалось провести за один раз", – подчеркнули собеседники.

Отмечается, что операция воинов ЦСО "А" СБУ на Курщине состоялась 14 августа. Бойцы сначала захватили и зачистили большой, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт российских сил.

Это место с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного склада, столовой, оружейной и даже баней. Враг не собирался сдаваться в плен, ведь провизии и боеприпасов у него было предостаточно.

Однако спецназовцам "Альфы" удалось захватить большое количество российских солдат.

Уже установлено, что это военнослужащие 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ и кадыровцы из "Ахмата".

"Речь идет о взятии в плен ра*истов именно на Курщине. Пополняем обменный фонд!" – добавили источники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее появилась информация, что 14 августа в Курской области России более роты оккупантов сдались в плен. На видео в сети были видны десятки человек в военной форме, лежащие на земле с поднятыми руками.

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