В Курской области в плен сдалась сразу рота российских военных. Видео

В среду, 14 августа, в Курской области России более роты оккупантов сдались в плен – более ста человек. Командиры бросили их насмерть.

Видео дня

Соответствующее видео показали в Telegram проекте "Хочу жить". На кадрах видны десятки людей в военной форме, лежащие на земле с поднятыми руками.

Там отметили, что этих россиян можно понять, ведь ими командуют "самодуры и казнокрады, а фланги "прикрывают" кадыровские бандиты". Последние обычно бросают все и всех, чтобы только самим не попасть в плен.

"Ну и благодарим генерала Лапина, который помогает нам успешно продвигаться на Курщине, так же, как и в 2022 году на Харьковщине, за оборону которой он и отвечал", – добавили организаторы проекта.

Напомним, все "шеренги и колонны" российских пленных, захваченных в Курской области, транспортируют в Украину для предстоящих обменов пленными. Новую "добычу" украинские военные показали накануне.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Силы обороны Украины взяли в плен в Курской области российского срочника по имени Федор, пытавшегося подорвать себя гранатой. Он хотел умереть из-за выдумок российской пропаганды о том, что оккупантов в украинском плену якобы пытают и издеваются над ними.

– Продвижение ВСУ в рамках операции в Курской области заставило россиян проявить инициативу по вопросу обмена пленными. В частности, омбудсмен страны-агрессора Татьяна Москалькова инициировала разговор с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!