Эмоции зашкаливают: в ВСУ показали новые кадры с пленными оккупантами

Во время операции ВСУ в Курской области РФ украинские защитники берут в плен оккупантов "шеренгами и колоннами". Всех их транспонируют в Украину для предстоящих обменов пленными.

Видео дня

Новую добычу военных ВСУ показал спикер Украинской добровольческой армии "Пивдень" Сергей Братчук. Он не назвал конкретно, кто именно пленил группу россиян, однако они сами представились килийцами, то есть воинами из Измаильского района Одесской области.

"Воины из Одесщины берут в плен вражеских солдат на этнических украинских землях. Эмоций много, поэтому аудио 18+", - предупредил Братчук.

Продвижение Вооруженных сил в Курской области уже вынудило россиян проявить инициативу в вопросе обмена пленными. Напомним, что омбудсмен страны-агрессора Татьяна Москалькова впервые сама инициировала разговор с уполномоченным Верховной Рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Ранее Сергей Братчук уже показывал "работу одесситов и компании", которые "партиями берут кацапов для обменного фонда". И судя по этим видео, слова о сразу "партии пленных" являются правдой.

Хотя, конечно, одесситы не единственные, кто берет в плен россиян на их территории. Так, в Курской области попались в плен оккупанты, которые в 2022 году уничтожали Харьковщину.

Кстати, российские морпехи, которых защитники Украины ранее взяли в плен в Курской области, уже обратились к властям РФ с просьбой включить их в списки на обмен. Военные РФ просят обменять их на бойцов полка "Азов", попавших в российскую неволю во время обороны Мариуполя.

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